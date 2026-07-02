Nỗi lo bệnh sốt rét gia tăng tại các điểm nóng dịch Ebola ở Congo

Nhiều người dân vì lo sợ Ebola đã tránh đến các cơ sở y tế, khiến các bệnh nguy hiểm khác – đặc biệt là sốt rét – không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo rằng trong đợt dịch này, số ca tử vong do sốt rét có thể vượt cả số ca tử vong do Ebola.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó. Ảnh: Reuters

Sốt rét vốn là bệnh phổ biến tại Congo. Riêng năm 2024, nước này ghi nhận khoảng 35 triệu ca mắc và 68.000 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi các chiến dịch phát màn chống muỗi đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh tại những tỉnh đang là tâm dịch Ebola.

Các tổ chức quốc tế như Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét và Quỹ Gates đang khẩn trương chuyển thuốc chống sốt rét đến khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời xem xét phương án phát thuốc hàng loạt để giảm nhanh số ca mắc. Tuy nhiên, nhiều nhân viên y tế cho biết họ lo ngại rằng nhiều trường hợp sốt rét trong cộng đồng đang bị bỏ sót, do người dân sợ bị nhầm lẫn với Ebola và không dám đến bệnh viện.

Trong khi đó, nguồn lực ứng phó dịch bệnh vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết cần tới 1,4 tỷ đô la để kiểm soát dịch, nhưng hiện mới chỉ có 120 triệu đô la Mỹ được chi trả.

Các chuyên gia cảnh báo: về lâu dài, sốt rét có thể là mối đe dọa lớn hơn cả Ebola, và nỗ lực ứng phó hiện nay vẫn chưa đủ nhanh để ngăn chặn nguy cơ bùng phát.