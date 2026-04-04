中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào liên tục, tro bụi cao tới 1.000m

Thứ Bảy, 19:15, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Núi lửa Semeru ở Đông Java, Indonesia phun trào 9 lần trong sáng ngày 4/4, tạo ra những cột tro bụi cao tới 1.000 mét so với đỉnh núi. Chính quyền thông báo tình trạng báo động và kêu gọi người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm.

 

Theo dữ liệu giám sát của Trạm Quan sát núi lửa Semeru, hoạt động phun trào bắt đầu từ 00h07 phút sáng ngày 4/4. Các đợt phun trào tạo ra các cột tro bụi cao từ 700 - 1000 mét tính từ đỉnh núi, tương đương khoảng 4.376 mét so với mực nước biển.

Ông Liswanto, cán bộ Trạm Quan sát cho biết, tình trạng cảnh báo của núi lửa Semeru vẫn ở mức III, hoạt động vẫn chủ yếu là các trận động đất liên quan đến phun trào. Dữ liệu giám sát cho thấy 17 trận động đất phun trào được ghi nhận vào sáng nay, với biên độ từ 12 - 22 milimet và thời gian kéo dài từ 56 đến 112 giây.

nui lua semeru o indonesia phun trao lien tuc, tro bui cao toi 1.000m hinh anh 1
Núi lửa Semeru phun trào với cột tro bụi cao tới 1.000 mét hôm 04-04 (Ảnh: PVMBG Antara)

Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và giảm thiểu rủi ro địa chất Indonesia (PVMBG) và chính quyền địa phương đã đưa ra các khuyến nghị an toàn, cấm các hoạt động ở khu vực phía đông nam trong phạm vi 13 km. Người dân cũng được yêu cầu cảnh giác với nguy cơ hình thành mây nóng, dòng dung nham và bùn dọc theo các con sông và thung lũng quanh khu vực núi lửa Semeru.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: Núi lửa Semeru Núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào liên tục tro bụi cao tới 1000m
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Núi lửa Semeru phun trào, hàng nghìn người dân Indonesia phải sơ tán

VOV.VN - Indonesia nâng mức cảnh báo về núi lửa Semeru lên mức cao nhất và sơ tán người dân, sau một loạt vụ phun trào hôm 19/11 khiến dòng nham thạch nóng chảy lan rộng 8 km và tạo ra cột tro bụi cao 2.000 mét từ miệng núi lửa.

VOV.VN - Indonesia nâng mức cảnh báo về núi lửa Semeru lên mức cao nhất và sơ tán người dân, sau một loạt vụ phun trào hôm 19/11 khiến dòng nham thạch nóng chảy lan rộng 8 km và tạo ra cột tro bụi cao 2.000 mét từ miệng núi lửa.

Trực thăng du lịch mất tích bí hiểm tại núi lửa Aso, Nhật Bản

VOV.VN - Một sự cố đáng lo ngại liên quan tới máy bay trực thăng du lịch vừa xảy ra hôm nay (20/1) tại núi lửa Aso – một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

VOV.VN - Một sự cố đáng lo ngại liên quan tới máy bay trực thăng du lịch vừa xảy ra hôm nay (20/1) tại núi lửa Aso – một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Indonesia phun trào trở lại, cột tro bụi cao tới 18km

VOV.VN - Núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Indonesia tiếp tục phun trào dữ dội, tạo cột tro bụi cao tới 18 km. Chính quyền địa phương duy trì mức cảnh báo cao nhất, đồng thời cảnh báo mưa lớn có thể gây ra lũ bùn và dòng chảy dung nham theo các con sông từ núi lửa.

VOV.VN - Núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Indonesia tiếp tục phun trào dữ dội, tạo cột tro bụi cao tới 18 km. Chính quyền địa phương duy trì mức cảnh báo cao nhất, đồng thời cảnh báo mưa lớn có thể gây ra lũ bùn và dòng chảy dung nham theo các con sông từ núi lửa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ