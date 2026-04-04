Núi lửa Semeru ở Indonesia phun trào liên tục, tro bụi cao tới 1.000m

Theo dữ liệu giám sát của Trạm Quan sát núi lửa Semeru, hoạt động phun trào bắt đầu từ 00h07 phút sáng ngày 4/4. Các đợt phun trào tạo ra các cột tro bụi cao từ 700 - 1000 mét tính từ đỉnh núi, tương đương khoảng 4.376 mét so với mực nước biển.

Ông Liswanto, cán bộ Trạm Quan sát cho biết, tình trạng cảnh báo của núi lửa Semeru vẫn ở mức III, hoạt động vẫn chủ yếu là các trận động đất liên quan đến phun trào. Dữ liệu giám sát cho thấy 17 trận động đất phun trào được ghi nhận vào sáng nay, với biên độ từ 12 - 22 milimet và thời gian kéo dài từ 56 đến 112 giây.

Núi lửa Semeru phun trào với cột tro bụi cao tới 1.000 mét hôm 04-04 (Ảnh: PVMBG Antara)

Trung tâm Nghiên cứu núi lửa và giảm thiểu rủi ro địa chất Indonesia (PVMBG) và chính quyền địa phương đã đưa ra các khuyến nghị an toàn, cấm các hoạt động ở khu vực phía đông nam trong phạm vi 13 km. Người dân cũng được yêu cầu cảnh giác với nguy cơ hình thành mây nóng, dòng dung nham và bùn dọc theo các con sông và thung lũng quanh khu vực núi lửa Semeru.