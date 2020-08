Núi lửa Sinabung (Indonesia) phun trào nhiều lần, cảnh báo dung nham lạnh

Hôm nay (10/8) núi lửa Sinabung, phía Bắc đảo Sumatra, Indonesia tiếp tục phun trào lần thứ 2 sau hơn 1 năm không hoạt động đã nâng mức cảnh báo khu vực xung quanh núi lửa lên mức độ 3.

Núi Sinabung phun trào sáng 10/8. (Nguồn :AFP)

Theo người đứng đầu trạm quan trắc núi Sinabung, ông Armen, sáng nay, núi lửa Sinabung phun trào với cột tro bụi cao 5.000m so với đỉnh núi (khoảng 7.460 m so với mực nước biển). Cao hơn so với các trận phun trào trước đó 2 ngày gấp 5 lần.

Người dân và du khách được yêu cầu di dời ra khỏi khu vực bán kính từ 4 đến 5 km từ đỉnh núi.

Hai đợt phun trào khiến toàn bộ các công trình, nhà ở, đồng ruộng của người dân khu vực này bị phủ dày tro bụi. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Quân đội và cảnh sát Indonesia đã tiến hành tuần tra an ninh quanh khu vực này để người dân không đi vào khu vực đỏ.

Chính quyền tỉnh Bắc Sumatera cũng yêu cầu người dân nhận thức về mối đe dọa của các dòng dung nham lạnh chảy xuống sông sau vụ phun trào gây nguy hiểm chết người và đề phòng mưa tro núi lửa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Lần cuối cùng núi nửa Sinabung thức giấc là vào tháng 6/2019 với cột tro cao 2.000 m từ đỉnh núi.

Indonesia là quốc gia nằm trong khu vực “Vành đai lửa” của Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo thường xảy ra va chạm khiến tình trạng động đất, núi lửa dễ xảy ra hơn các khu vực khác./.