Ô nhiễm không khí làm gia tăng nguy cơ tử vong vì Covid-19?

Việc tiếp xúc trong thời gian dài với không khí ô nhiễm có thể là "nhân tố quan trọng" dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn ở các bệnh nhân mắc Covid-19, một nghiên cứu của Đức cho biết.

Nghiên cứu này liên quan đến việc phân tích 4.443 ca tử vong vì Covid-19 tại 66 khu vực hành chính tại Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Đức.

Nghiên cứu mới cho thấy sự tương quan giữa chất lượng không khí và tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19. Ảnh: AP

Nhà phân tích Yaron Ogen thuộc Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg đã phát hiện ra rằng 78% ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận tại 5 khu vực ở phía bắc Italy và trung Tây Ban Nha, những nơi có mức độ nitrogen dioxide (NO2) cao và điều kiện lưu thông không khí kém do ô nhiễm môi trường.

Nitrogen dioxide (NO2) là một chất gây ô nhiễm thường được thải ra từ ô tô, các nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp khác. Bên cạnh đó, mức độ tập trung cao NO2 cũng được cho là khiến các bệnh về hô hấp tồi tệ hơn, chẳng hạn như hen suyễn.

Trong số 5 khu vực trên, 4 khu vực ở phía bắc Italy và 1 khu vực ở vùng Madrid của Tây Ban Nha - có 2 khu vực là "những điểm nóng" chính của châu Âu về mật độ tập trung NO2 và là những khu vực mà các chất gây ô nhiễm dễ dàng bị kẹt lại do xung quanh là đồi núi.

"Cấu trúc địa hình và việc lưu thông không khí kém ngăn cản các chất gây ô nhiễm phân tán có thể gây nên nguy cơ cao mắc các vấn đề về hô hấp và tình trạng viêm nhiễm cho những người dân địa phương. Những yếu tố này là tác nhân quan trọng dẫn đến tử lệ tử vong do Covid-19 cao hơn ở các khu vực này", Ogen cho biết trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science of the Total Environment.

"Những kết quả này đã chỉ ra rằng, việc tiếp xúc trong thời gian dài với môi trường ô nhiễm có thể là một trong những tác nhân quan trọng nhất dẫn đến tử vong khi mắc Covid-19 tại những khu vực trên và có lẽ trên khắp thế giới".

Nghiên cứu trên được đưa ra giữa bối cảnh các nhà khoa học đang xem xét mối quan hệ giữa các trường hợp mắc Covid-19 và tình trạng ô nhiễm không khí. Chính phủ các nước ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, thường là những khu vực ô nhiễm nhất thế giới, đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lan rộng của virus và cứu sống nhiều người hơn.

Tây Ban Nha và Italy là những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 tại châu Âu với hàng trăm nghìn ca mắc bệnh và hàng chục nghìn ca tử vong.

Để xác định một nhân tố chung có thể giải thích về các ca tử vong này, Ogen đã thu thập dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-5P của Cơ quan Vũ trụ châu Âu. Nghiên cứu này đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về ô nhiễm không khí do NO2 và các chất gây ô nhiễm khác gây nên.

Ogen cho biết nghiên cứu của ông chỉ thể hiện mối tương quan lớn chứ không phải mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trực tiếp giữa ô nhiễm không khí và các ca tử vong do mắc Covid-19, cần có thêm các nghiên cứu được tiến hành về vấn đề này, cũng như cần xét tới các nhân tố khác, chẳng hạn như độ tuổi, các bệnh nền, tiền sử bệnh lý...

Trong một nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Cộng đồng Harvard T.H. Chan đã phân tích về mức độ ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong do Covid-19 cho tới ngày 4/4 tại 3.080 hạt ở Mỹ và phát hiện ra rằng các bệnh nhân mắc Covid-19 sống trong điều kiện môi trường có mật độ bụi mịn PM2.5 cao có nguy cơ tử vong cao hơn./.