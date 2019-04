Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12/4 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 14 diễn ra hôm qua (11/4).

Nhà lãnhh đạo Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Trong một thông báo, KCNA cho biết: “Việc bầu nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là sự kiện chính trị to lớn có ý nghĩa lịch sử quan trọng”.



Tại kỳ họp này, ông Kim Jae-ryong, thành viên cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên được bầu làm Thủ tướng thay cho ông Pak Pong-ju. Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Triều Tiên Kim Yong-chol cùng nhiều nhân vật khác liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, trong đó có Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui cũng được bầu vào Ủy ban Quốc vụ. Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae sẽ thay thế ông Kim Yong-nam làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao – người đứng đầu nhà nước Triều Tiên trên danh nghĩa.

Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề ngân sách trong thời gian tới. Theo KCNA, Triều Tiên sẽ dành 47,8% ngân sách năm 2019 cho các dự án kinh tế, tăng 105,4% so với năm 2018. Đầu tư vào lĩnh vực khoa học, kỹ thuật sẽ tăng 108,7% so với năm 2018. Dự kiến, tổng doanh thu của Triều Tiên sẽ tăng 103,7% trong năm 2019, và mức chi tiêu tăng 105,3% so với cùng kỳ.

Ông Kim Jong Un được bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên lần đầu tiên vào năm 2016, thời điểm Ủy ban này được thành lập qua việc sửa đổi hiến pháp.

Trong các cuộc họp của Đảng lao động Triều Tiên diễn ra trước phiên họp Quốc hội, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tự lực tự cường” và kêu gọi tiếp tục thông qua chiến lược phát triển phát triển kinh tế của Đảng. Ông cũng đề cập đến cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 2 vừa qua, nhưng tránh chỉ trích Washington và tránh nhắc đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Đáng chú ý, kỳ họp Quốc hội Triều Tiên trùng với thời điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại với Triều Tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ 4 với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn tái khẳng định lập trường duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân./.