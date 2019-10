Ông Putin: “Chúng tôi sẽ can thiệp bầu cử Mỹ nhưng đừng nói với ai”

Tổng thống Putin đã cùng với Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo và một số quan chức khác xuất hiện tại sự kiện Russia Energy Week (Tuần lễ Năng lượng Nga) ở Moscow ngày 2/9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Khi phóng viên Keir Simmons của NBC News đề cập đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tổng thống Putin đã trả lời rằng: "Tôi sẽ nói cho các bạn nghe một bí mật. Đúng vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ làm vậy. Chỉ là đừng nói với ai nhé". Nhà lãnh đạo Nga thậm chí còn có hành động giả vờ như đang nói thầm.

Tuy nhiên, sau đó, ông Putin đã khẳng định rằng: "Các bạn biết đấy, chúng tôi đã có đủ vấn đề của mình rồi. Chúng tôi đang phải giải quyết những vấn đề trong nước và sẽ tập trung chủ yếu vào việc này".

Trước đó, các quan chức tình báo Mỹ cũng như các chi tiết trong báo cáo điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller nhận định rằng Nga từng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời cảnh báo Moscow có thể sẽ tiếp tục việc này vào năm 2020.

Đây không phải lần đầu tiên, Tổng thống Putin "nói đùa" về việc can thiệp bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Putin bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản hồi tháng 6/2019. Trong một cuộc họp báo, khi một phóng viên hỏi liệu ông Trump có yêu cầu Nga không được can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời: "Có, dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy". Sau đó, Tổng thống Trump đã mỉm cười quay sang Tổng thống Putin và nói đùa: "Đừng can thiệp bầu cử nhé, ngài Tổng thống" . Tổng thống Putin cũng mỉm cười trước lời nói đùa của Tổng thống Trump./.