Ông Putin: Một số nước châu Âu có thái độ thù địch với Nga hơn cả Mỹ

Ông Putin cho rằng, trong khi Mỹ đang tìm cách thúc đẩy chấm dứt xung đột, một số quốc gia châu Âu lại có những chính sách và tuyên bố góp phần làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga. Theo ông, một trong những nguyên nhân có thể liên quan đến những khó khăn về kinh tế trong nước, tác động tới giới lãnh đạo và những thay đổi trong tâm lý chính trị tại các quốc gia này.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga nhận định một số chính trị gia châu Âu muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ trong nước. Ông cho rằng đây là một trong những yếu tố có thể lý giải cách tiếp cận của một số nước châu Âu đối với Nga.

Ông Putin khẳng định Nga không đe dọa hay có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào dù ở hiện tại hay tương lai. Tuy nhiên, Moscow sẽ đáp trả nếu phải đối mặt với hành động mà Nga coi là gây hấn. Tổng thống Nga đồng thời kêu gọi người dân châu Âu phân biệt giữa lập trường của Moscow với quan điểm của một số nhà lãnh đạo chính trị tại các nước này.

Đề cập tình hình tại châu Âu, ông Putin cho rằng những khó khăn về kinh tế, xã hội và chất lượng cuộc sống có thể khiến một số chính phủ tập trung sự chú ý của dư luận vào các vấn đề đối ngoại thay vì những vấn đề trong nước.

Về quan hệ với châu Âu, Tổng thống Putin cho biết Nga không đặt ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho việc nối lại và khôi phục quan hệ với châu Âu nói chung cũng như với từng quốc gia cụ thể. Ông Putin cũng cho rằng các nước EU đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ một số quyết định kinh tế của chính họ. Theo ông, nếu những xu hướng này tiếp diễn, các nền kinh tế châu Âu có thể tiếp tục gặp khó khăn. Song ông nhấn mạnh Nga không có ý định can thiệp vào quá trình này.