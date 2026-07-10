Tóm tắt

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.