Ông Tập Cận Bình yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống lũ

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, ngày 12/7 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ đạo quan trọng, yêu cầu lực lượng chức năng nước này cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sinh mạng và tài sản của người dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, thời gian gần đây, mực nước của lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài và mực nước tại các hồ lớn như: hồ Động Đình, hồ Phàn Dương, Thái Hồ dâng cao, vượt mức cảnh báo lũ, hàng loạt các tỉnh thành như Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc… xảy ra mưa lũ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn then chốt, do đó, các cấp Đảng, chính quyền cần đề cao ý thức trách nhiệm, dũng cảm đối mặt, bám sát tình hình thực tế, chỉ huy, tổ chức cán bộ quần chúng có các biện pháp hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng chống lũ, cứu trợ người dân vùng lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Mực nước vượt báo động lũ tại nhiều sông hồ của Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa).

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng nửa tháng qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng chống lũ, đặt sinh mạng của người dân lên vị trí hàng đầu, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra (chỉ đạo trước đó là hôm 28/6).

Chiều qua (12/7), Trung Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tức nghiêm trọng, sau khi mực nước trên một số sông hồ ở nước này vượt kỷ lục Đại hồng thủy năm 1998. Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng nâng mức cảnh báo phòng chống thiên tai do lũ lụt, hạn hán lên cấp 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này khi từ ngày 4/7 đến nay, đã có 212 con sông ở Trung Quốc xảy ra lũ vượt mức báo động, trong đó 19 con sông vượt mực lũ trong lịch sử.

Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ cấp 1, tức đặc biệt nghiêm trọng, do mực nước ở hồ Phàn Dương trên địa phận tỉnh này vượt mức đỉnh của năm 1998.

Theo thống kê, mưa lũ từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng tới đời sống của gần 38 triệu lượt người ở 27 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc, làm 141 người thiệt mạng và mất tích, 2,25 triệu lượt người phải di dời chỗ ở khẩn cấp, gần 1,3 triệu lượt người cần cứu trợ khẩn cấp, 28.000 ngôi nhà bị sụp đổ và hư hại, 3,5 triệu ha hoa màu bị phá hủy, ước thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 82,23 tỷ nhân dân tệ (gần 12 tỷ USD)./.