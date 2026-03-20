Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

"Tôi không điều quân đến bất cứ đâu. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ không nói với bạn. Nhưng hiện tại, chúng tôi không điều quân. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng tăng cường lực lượng tới khu vực.

Phát biểu được đưa ra tại Nhà Trắng trong cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ở Phòng Bầu dục.

Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền ông Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường chiến dịch chống Iran.

Theo số liệu được công bố, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ sau khi xung đột bùng phát hôm 28/2.