Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

Thứ Sáu, 05:52, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

"Tôi không điều quân đến bất cứ đâu. Nếu có, chắc chắn tôi sẽ không nói với bạn. Nhưng hiện tại, chúng tôi không điều quân. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng tăng cường lực lượng tới khu vực.

Ong trump bac tin dieu quan toi trung Dong, de ngo moi phuong an voi iran hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu được đưa ra tại Nhà Trắng trong cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ở Phòng Bầu dục.

Trước đó, Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền ông Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường chiến dịch chống Iran.

Theo số liệu được công bố, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ sau khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Mỹ tung “mắt thần Hawkeye” áp sát Trung Đông, đối phó UAV và tên lửa Iran

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường năng lực giám sát trên không tại Trung Đông trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, với việc điều động thêm máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye tới gần khu vực xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến sự với Iran ngày càng leo thang.

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường năng lực giám sát trên không tại Trung Đông trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, với việc điều động thêm máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye tới gần khu vực xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến sự với Iran ngày càng leo thang.

Mỹ đã triển khai thiết bị gì để đối phó với thủy lôi của Iran ở Hormuz?

VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là sở hữu một số phương tiện có thể đối phó với thủy lôi tại eo biển Hormuz, chẳng hạn như tàu chiến ven biển lớp Independence, tàu quét mìn lớp Avenger, máy bay trực thăng.

VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là sở hữu một số phương tiện có thể đối phó với thủy lôi tại eo biển Hormuz, chẳng hạn như tàu chiến ven biển lớp Independence, tàu quét mìn lớp Avenger, máy bay trực thăng.

Vì sao Iran được coi là “pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông?

VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.

VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.

