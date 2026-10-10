Ông Trump bổ nhiệm người phát ngôn mới của Nhà Trắng

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi bà Zacharia là người ủng hộ trung thành từ những ngày đầu, từng tham gia các chiến dịch tranh cử của ông và hỗ trợ tại các bang chiến địa. Ông Trump nói bà có thành tích ủng hộ “không tì vết”, là một thành viên tận tụy của phong trào MAGA, và bày tỏ tin tưởng bà sẽ làm việc hiệu quả với truyền thông, người dân Mỹ và chính quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng. Ảnh: AP

Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người rời chính quyền hồi đầu năm sau khi sinh con thứ hai và sau đó làm bình luận viên cho Fox News. Bà Leavitt trước đó từng là người phát ngôn Nhà Trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử được bổ nhiệm.

Tân phát ngôn viên Nhà Trắng từng là người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và gần đây nhất là cố vấn truyền thông cấp cao cho Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (Trump Media and Technology Group), công ty đứng sau nền tảng Truth Social. Bà là người thứ hai giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump và là phụ nữ thứ sáu liên tiếp đảm nhiệm vị trí này.

Việc lựa chọn bà Zacharia được một số người xem là bất ngờ, vì trước đó nhiều tên tuổi khác từng được nhắc tới cho vị trí này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Zacharia nói nhiệm vụ phía trước là tiếp tục truyền tải các kết quả của chính quyền Tổng thống Trump tới người dân Mỹ. Bà cho biết mong muốn làm việc với đội ngũ phóng viên Nhà Trắng và các nhà báo để đưa thông tin về những thành tựu của chính quyền.