English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump bổ nhiệm người phát ngôn mới của Nhà Trắng

Thứ Bảy, 06:39, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một bình luận viên bảo thủ và cố vấn truyền thông, làm Thư ký báo chí Nhà Trắng mới.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump ca ngợi bà Zacharia là người ủng hộ trung thành từ những ngày đầu, từng tham gia các chiến dịch tranh cử của ông và hỗ trợ tại các bang chiến địa. Ông Trump nói bà có thành tích ủng hộ “không tì vết”, là một thành viên tận tụy của phong trào MAGA, và bày tỏ tin tưởng bà sẽ làm việc hiệu quả với truyền thông, người dân Mỹ và chính quyền.

Ong trump bo nhiem nguoi phat ngon moi cua nha trang hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng. Ảnh: AP

Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người rời chính quyền hồi đầu năm sau khi sinh con thứ hai và sau đó làm bình luận viên cho Fox News. Bà Leavitt trước đó từng là người phát ngôn Nhà Trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử được bổ nhiệm.

Tân phát ngôn viên Nhà Trắng từng là người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và gần đây nhất là cố vấn truyền thông cấp cao cho Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (Trump Media and Technology Group), công ty đứng sau nền tảng Truth Social. Bà là người thứ hai giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump và là phụ nữ thứ sáu liên tiếp đảm nhiệm vị trí này.

Việc lựa chọn bà Zacharia được một số người xem là bất ngờ, vì trước đó nhiều tên tuổi khác từng được nhắc tới cho vị trí này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Zacharia nói nhiệm vụ phía trước là tiếp tục truyền tải các kết quả của chính quyền Tổng thống Trump tới người dân Mỹ. Bà cho biết mong muốn làm việc với đội ngũ phóng viên Nhà Trắng và các nhà báo để đưa thông tin về những thành tựu của chính quyền.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhà Trắng lần đầu tiên có thư ký báo chí da màu
Nhà Trắng lần đầu tiên có thư ký báo chí da màu

VOV.VN - Ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã lựa chọn Karine Jean-Pierre làm thư ký báo chí Nhà Trắng, kế nhiệm Jen Psaki. Jean-Pierre là người da màu và cũng là người đồng tính công khai đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Nhà Trắng lần đầu tiên có thư ký báo chí da màu

Nhà Trắng lần đầu tiên có thư ký báo chí da màu

VOV.VN - Ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã lựa chọn Karine Jean-Pierre làm thư ký báo chí Nhà Trắng, kế nhiệm Jen Psaki. Jean-Pierre là người da màu và cũng là người đồng tính công khai đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc Covid-19
Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc Covid-19

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng đã gặp Tổng thống Joe Biden lần gần nhất vào ngày 26/10, có đeo khẩu trang và cách nhau hơn 1,8m.

Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc Covid-19

Thư ký báo chí Nhà Trắng mắc Covid-19

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng đã gặp Tổng thống Joe Biden lần gần nhất vào ngày 26/10, có đeo khẩu trang và cách nhau hơn 1,8m.

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan
Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đang tạm nghỉ, không có mặt ở văn phòng giữa lúc tranh cãi cũng đang dấy lên xung quanh sự im lặng của Tổng thống Joe Biden – người đang đi nghỉ trong khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

Thư ký báo chí Nhà Trắng được nghỉ, Biden im lặng khi Taliban kiểm soát Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đang tạm nghỉ, không có mặt ở văn phòng giữa lúc tranh cãi cũng đang dấy lên xung quanh sự im lặng của Tổng thống Joe Biden – người đang đi nghỉ trong khi Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ