Ông Trump: Huawei có thể là 1 phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Washington tuần trước cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. "Bạn nhìn vào những gì họ đã làm từ góc độ an ninh, từ quan điểm quân sự, nó rất nguy hiểm", ông Trump nói tiếp.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Trump cũng dự đoán sẽ sớm có một kết thúc cho cuộc chiến thương mại hiện tại với Trung Quốc, mặc dù không có cuộc đàm phán cấp cao nào được lên kế hoạch kể từ khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc ở Washington hai tuần trước.



Trước đó hôm 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei, Nhậm Chính Phi, nói dối về mối liên hệ của công ty này với chính quyền Bắc Kinh.

Huawei đã nhiều lần phủ nhận có liên quan đến chính phủ, quân đội hoặc các cơ quan tình báo của Trung Quốc.

Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu, con gái của Nhậm Chính Phi, bị bắt ở Canada hồi tháng 12/2018 và đối mặt việc dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc âm mưu lừa gạt các ngân hàng toàn cầu về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran.

Không chỉ các hãng công nghệ lớn của Mỹ, nhiều công ty công nghệ và viễn thông trên thế giới trong tuần này lần lượt tuyên bố ngừng làm ăn với Huawei. Tập đoàn Panasonic của Nhật Bản cho biết họ đã ngừng vận chuyển một số linh kiện cho Huawei, một ngày sau khi nhà thiết kế chip ARM của Anh làm điều tương tự, có khả năng làm tê liệt khả năng của công ty Trung Quốc trong việc sản xuất chip mới cho điện thoại thông minh.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng nhiều công ty sẽ ngừng làm việc với Huawei hay không, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: "Chúng tôi tin. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao để đảm bảo rằng mọi người đều hiểu được các rủi ro từ Huawei"./.