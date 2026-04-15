Ông Trump nói gì sau thất bại của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán

Thứ Tư, 15:30, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu với báo chí hôm 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về thất bại của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời bày tỏ thiện cảm với người kế nhiệm, ông Peter Magyar, sau cuộc bầu cử tại Hungary.

“Tôi nghĩ người kế nhiệm sẽ đảm nhiệm tốt vị trí thủ tướng Hungary. Ông ấy rất có năng lực”, ông Trump nói.

Ong trump noi gi sau that bai cua thu tuong hungary viktor orban hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump nói với phóng viên rằng ông không biết liệu việc ông đến Hungary thay vì Phó Tổng thống JD Vance để vận động tranh cử cho ông Orban có tạo ra sự khác biệt hay không. “Ông ấy đã bị dẫn trước khá xa. Tôi không tham gia nhiều vào việc này”, ông Trump nói thêm.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã đến thăm Hungary, có cuộc gặp với ông Orban và có bài phát biểu công khai, trong đó ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với nhà lãnh đạo Hungary, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì trừng phạt Hungary. Chuyến thăm của ông Vance được cho nhằm củng cố sự ủng hộ của Mỹ dành cho ông Orban trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12/4.

Tuy nhiên, sau 16 năm cầm quyền, ông Orbán đã mất vị trí lãnh đạo khi cử tri Hungary đi bỏ phiếu với tỷ lệ kỷ lục, ủng hộ đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) do đối thủ trung hữu Peter Magyar dẫn dắt.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Chiến thắng của đảng đối lập đưa Hungary "xích lại gần" châu Âu
VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Hungary cho thấy đảng trung hữu đối lập Tisza, do ông Péter Magyar lãnh đạo, giành chiến thắng áp đảo, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Viktor Orbán.

Phe đối lập Hungary thắng lớn, chấm dứt 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orban
VOV.VN - Sau kiểm phiếu sơ bộ, lãnh đạo đối lập Peter Magyar giành chiến thắng lịch sử trước Thủ tướng Viktor Orban, chấm dứt 16 năm cầm quyền của ông Orban, với cam kết cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và hạn chế ảnh hưởng của Nga.

Kết quả bầu cử tại Hungary có thể định hình lại quan hệ với EU, Nga và Mỹ
VOV.VN - Ngày 12/4 (giờ địa phương), hàng triệu cử tri Hungary sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội mang tính lịch sử. Cuộc bỏ phiếu bước với sự cạnh tranh quyết liệt giữa Thủ tướng Viktor Orbán, người đã nắm quyền từ năm 2010 và đang tìm cách tái đắc cử với nhà lãnh đạo Đảng đối lập Tisza Peter Magyar.

