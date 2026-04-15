Ông Trump nói gì sau thất bại của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán

“Tôi nghĩ người kế nhiệm sẽ đảm nhiệm tốt vị trí thủ tướng Hungary. Ông ấy rất có năng lực”, ông Trump nói.

Ông Trump nói với phóng viên rằng ông không biết liệu việc ông đến Hungary thay vì Phó Tổng thống JD Vance để vận động tranh cử cho ông Orban có tạo ra sự khác biệt hay không. “Ông ấy đã bị dẫn trước khá xa. Tôi không tham gia nhiều vào việc này”, ông Trump nói thêm.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã đến thăm Hungary, có cuộc gặp với ông Orban và có bài phát biểu công khai, trong đó ông nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với nhà lãnh đạo Hungary, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì trừng phạt Hungary. Chuyến thăm của ông Vance được cho nhằm củng cố sự ủng hộ của Mỹ dành cho ông Orban trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12/4.

Tuy nhiên, sau 16 năm cầm quyền, ông Orbán đã mất vị trí lãnh đạo khi cử tri Hungary đi bỏ phiếu với tỷ lệ kỷ lục, ủng hộ đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) do đối thủ trung hữu Peter Magyar dẫn dắt.