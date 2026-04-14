Ông Trump "tip" cho người giao hàng 100 USD khi đặt đồ ăn nhanh đến Phòng Bầu dục

Thứ Ba, 12:38, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 đã cho đặt hai túi đồ ăn từ McDonald's tới Phòng Bầu dục thông qua một tài xế của DoorDash, đồng thời “tip” cho người này 100 USD.

Thực tế là ông Trump đã tận dụng món ăn yêu thích cùng phong cách kiểu truyền hình thực tế để quảng bá cho chính sách thuế mà ông khẳng định là đã mang lại những khoản hoàn tiền lớn cho những người Mỹ có thu nhập từ tiền tip.

Bà Sharon Simmons, mặc chiếc áo thun in chữ “Bà ngoại DoorDash”, đã tiến đến cửa ngoài của Phòng Bầu dục và gõ cửa trong lúc các ống kính đang ghi hình. Ông Trump bước ra và nói: “Xin chào. Rất vui được gặp bà” trước khi tuyên bố: “Nhìn này!” rồi liếc nhìn về phía nhóm phóng viên gần đó và nói thêm: “Cảnh này trông không giống dàn dựng chút nào, đúng không?”

Nguồn video: AP

Dù vậy, đây là một cảnh quay được dàn dựng bởi chỉ riêng việc vào được khuôn viên Nhà Trắng đã đòi hỏi phải có sự cho phép từ trước và đi qua các cửa an ninh, trong khi việc tiếp cận Phòng Bầu dục, chưa kể đến việc đứng gần Tổng thống như vậy là điều không thể nếu không có các bước kiểm tra lý lịch và sàng lọc bổ sung.

Dù vậy, mục đích của Nhà Trắng là thu hút sự chú ý vào một phần của gói chi tiêu và thuế do ông Trump ủng hộ, được phê duyệt vào mùa hè năm ngoái, cho phép người Mỹ tạm thời khấu trừ một số khoản thuế liên bang từ thu nhập bằng tiền tip. Chính sách này cho phép một số người lao động được khấu trừ lên đến 25.000 USD, nhưng sẽ giảm dần đối với những người có thu nhập cao hơn.

Các quan chức đang đẩy mạnh nỗ lực tuyên truyền trước Ngày Thuế vào 14/4, ngay cả khi vấn đề này đã bị phủ bóng trong nhiều tuần bởi cuộc chiến ở Iran khiến giá xăng tăng cao và thị trường tài chính hoang mang, hay mới đây cuộc tranh cãi giữa ông Trump với Giáo hoàng Leo XIV.

McDonald’s là món ăn yêu thích từ lâu của Tổng thống Trump và là loại đồ ăn mà ông từng sử dụng cho các mục đích chính trị trước đây. Ông từng đặt món này cùng nhiều loại đồ ăn nhanh để tiếp đón đội vô địch bóng bầu dục NCAA Clemson Tigers vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi chính phủ đóng cửa khiến nhân sự bếp của Nhà Trắng bị cắt giảm. Ông Trump cũng từng có một trong những điểm dừng chân đáng nhớ nhất trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024 khi ghé thăm một nhà hàng McDonald’s ở Pennsylvania, nơi ông đã đứng bếp chiên khoai và trả lời câu hỏi của các phóng viên từ cửa sổ dành cho khách mua mang đi.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Ông Trump dọa “xóa sổ Iran trong một ngày”

VOV.VN - Ông Trump dự đoán Iran sẽ quay lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo có thể “xóa sổ” nước này trong một ngày nếu xung đột leo thang.

Ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ “lập tức” phong tỏa eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ “ngay lập tức” triển khai phong tỏa eo biển Hormuz, nhằm ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào tuyến hàng hải chiến lược này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 12/4: Ông Trump tuyên bố giành ưu thế trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Tại Trung Đông, trang Arab News dẫn thông tin từ Đài truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) cho biết, vòng thứ ba giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan dự kiến có thể diễn ra vào tối 11/4 hoặc 12/4 (giờ địa phương).

