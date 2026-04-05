OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu

Động thái này được đánh giá là nhằm phát đi tín hiệu trấn an thị trường hơn là tác động thực chất đến cán cân năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Trong cuộc họp tháng 3, OPEC+ cũng đã nhất trí tăng sản lượng với mức tương tự, dựa trên đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế toàn cầu và mức tồn kho dầu ở mức thấp. Các chuyên gia nhận định việc tăng sản lượng lần này là tín hiệu cho thấy OPEC+ sẵn sàng tiếp tục mở rộng nguồn cung nếu cần thiết nhằm ổn định thị trường năng lượng.

Hình ảnh logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ ( OPEC ) bên ngoài trụ sở chính tại Vienna, Áo. Ảnh Reuters

Thời gian qua, tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia phải đối mặt nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Một số nước như Thái Lan đã tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Nga, trong khi Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu từ Iran sau thời gian gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với dầu Nga nhằm giảm áp lực thị trường, với giấy phép áp dụng cho các lô hàng được vận chuyển trước ngày 12/3 và có hiệu lực đến 11/4, không bao gồm các giao dịch liên quan đến Iran.