OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu

Chủ Nhật, 23:50, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bloomberg, Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất tăng sản lượng dầu thêm khoảng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp liên minh này điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác.

Động thái này được đánh giá là nhằm phát đi tín hiệu trấn an thị trường hơn là tác động thực chất đến cán cân năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Trong cuộc họp tháng 3, OPEC+ cũng đã nhất trí tăng sản lượng với mức tương tự, dựa trên đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế toàn cầu và mức tồn kho dầu ở mức thấp. Các chuyên gia nhận định việc tăng sản lượng lần này là tín hiệu cho thấy OPEC+ sẵn sàng tiếp tục mở rộng nguồn cung nếu cần thiết nhằm ổn định thị trường năng lượng.

opec tiep tuc tang han ngach khai thac dau hinh anh 1
 Hình ảnh logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ ( OPEC ) bên ngoài trụ sở chính tại Vienna, Áo. Ảnh Reuters

Thời gian qua, tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia phải đối mặt nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Một số nước như Thái Lan đã tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Nga, trong khi Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu từ Iran sau thời gian gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với dầu Nga nhằm giảm áp lực thị trường, với giấy phép áp dụng cho các lô hàng được vận chuyển trước ngày 12/3 và có hiệu lực đến 11/4, không bao gồm các giao dịch liên quan đến Iran.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Bloomberg Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đối tác (OPEC+) sản lượng dầu
Tin liên quan

OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

VOV.VN - Các thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) hôm qua (1/3) đã tăng hạn ngạch sản lượng cao hơn dự kiến, ​​sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra sự trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông.

OPEC+ ghi nhận biến động mạnh của thị trường dầu mỏ do căng thẳng địa chính trị

VOV.VN - Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các nước OPEC+ ghi nhận mức độ biến động cao và tình trạng bất định lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tại Venezuela và Iran.

VOV.VN - Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các nước OPEC+ ghi nhận mức độ biến động cao và tình trạng bất định lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tại Venezuela và Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố Venezuela nên tiếp tục là thành viên OPEC

VOV.VN - Trong trả lời phóng vấn của hãng thông tấn Reuters vào hôm qua (ngày 14/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Venezuela sẽ có lợi hơn nếu nước này tiếp tục là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), song thừa nhận không chắc điều đó có tốt cho lợi ích của Mỹ hay không.

VOV.VN - Trong trả lời phóng vấn của hãng thông tấn Reuters vào hôm qua (ngày 14/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Venezuela sẽ có lợi hơn nếu nước này tiếp tục là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), song thừa nhận không chắc điều đó có tốt cho lợi ích của Mỹ hay không.

