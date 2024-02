Pakistan tiến hành Tổng tuyển cử trong bối cảnh nhiều bất ổn

Đây được coi là cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử Pakistan khi hơn 128 triệu cử tri nước này sẽ thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Hơn 17.800 ứng cử viên tham gia chạy đua vào các vị trí trong Quốc hội và hội đồng cấp tỉnh – một con số chưa từng có trong lịch sử. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại 90.675 điểm bầu cử trên khắp cả nước, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trong số này, hơn một nửa điểm bỏ phiếu được xếp vào danh sách “nhạy cảm” và “cực kỳ nhạy cảm” về mặt an ninh. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra suôn sẻ, khoảng 500.000 nhân viên an ninh thuộc các lực lượng như Quân đội Pakistan, các lực lượng bán vũ trang và cảnh sát đã được triển khai, không để các sự cố an ninh nào xảy ra.

Một bộ quy tắc dành cho các đảng chính trị và ứng cử viên cũng được Ủy ban Bầu cử Pakistan áp dụng trong cuộc bỏ phiếu năm nay. Theo đó, cơ quan phụ trách tổ chức bầu cử của Pakistan cấm tất cả các hoạt động chính trị trong phạm vi 400 mét tính từ các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử Pakistan cũng cấm các đảng phái treo thông báo, biểu tượng, biểu ngữ hoặc cờ trong phạm vi 100 mét tính từ các điểm bỏ phiếu. Tất cả các hoạt động như thuyết phục cử tri và vận động bầu cử cho các ứng cử viên sẽ bị cấm hôm nay. Sẽ có các đội giám sát đến kiểm tra tất cả các điểm bỏ phiếu trong ngày.

Nhân viên bầu cử sắp xếp các phòng bỏ phiếu tại một trường học ở Karachi ngày 7/2 (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử năm 2024 được xem là cuộc chạy đua giữa đảng Liên đoàn Hồi giáo Nawaz – PML-N của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cựu Ngoại trưởng Bilawal Bhutto-Zardari và các ứng cử viên của đảng PTI của cựu Thủ tướng Imran Khan. Trong đó, ông Nawaz Sharif được cho là có nhiều cơ hội giành được vị trí Thủ tướng nhờ vào sự ủng hộ của Quân đội – lực lượng vốn có nhiều quyền lực tại Pakistan. Hơn 1 tuần trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, cựu Thủ tướng xuất thân từ vận động viên cricket Imran Khan liên tiếp nhận 3 án tù với các cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước, bán trái phép quà tặng nhà nước và kết hôn trái pháp luật. Các bản án này gần như đã kết thúc cơ hội chính trị của ông Imran Khan cũng như khả năng tạo ra khác biệt của đảng PTI.

Một người dân đọc danh sách các ứng cử viên và đảng phái bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại Karachi ngay trước cuộc bầu cử ở Pakistan (Ảnh: Reuters)

Chính quyền và vị Thủ tướng mới của Pakistan sẽ có nhiệm vụ nặng nề khi phải giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và các khoản nợ khổng lồ của đất nước cũng như dung hòa được mối quan hệ với lực lượng quân đội và đối phó với mối đe dọa an ninh từ các lực lượng khủng bố.

Một báo cáo mới đây của của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định sự phát triển kinh tế của Pakistan chỉ tập trung lợi ích vào giới thượng lưu thiểu số; dẫn đến việc nước này tụt hậu so với các nước láng giềng sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Giám đốc Quốc gia của WB tại Pakistan, Najy Benhassine, lưu ý rằng mô hình kinh tế của Pakistan đã trở nên “không hiệu quả” và tình trạng nghèo đói đã bắt đầu gia tăng trở lại. Các thành tựu xóa đói giảm nghèo đáng kể trong quá khứ đang dần bị xóa bỏ khiến sự phát triển kinh tế ở Pakistan ngày càng không bền vững.