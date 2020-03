Pháp có hơn 9.000 ca nhiễm Covid-19, ca tử vong tăng đột biến

Ngày 18/3, nước Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2, đặc biệt là số ca tử vong liên quan Covid-19 tăng đột biến. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, hạn chế đi lại của người dân, trong ngày thứ 2 thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc.



Trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 89 ca tử vong liên quan tới dịch Covid-19 và hơn 1.400 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2. Đây là những con số tăng đột biến so với những ngày trước đây.

Pháp có hơn 1.400 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2. Ảnh: AP.

Trong buổi họp báo chiều 18/3, ông Jérôme Salomon, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp cho biết, trong ngày nước Pháp ghi nhận 9.134 ca nhiễm thông qua xét nghiệm, 3.626 người nhập viện liên quan dịch Covid-19.

“Có 931 ca bệnh nặng đang được hồi sức cấp cứu. 50% số ca bệnh đang được hồi sức, cấp cứu là người dưới 60 tuổi. Đến tối 18/3 đã có 264 ca tử vong, 7% trong số này dưới 65 tuổi”, ông Jérôme Salomon thông tin.

Trong ngày thứ 2 thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc, lực lượng cảnh sát Pháp đã tiến hành kiểm tra đối với gần 70.000 trường hợp, trong đó xử phạt gần 4.100 trường hợp không tuân thủ lệnh cấm di chuyển của chính phủ, với mức phạt tối thiểu là 135 EUR, tối đa lên tới 375 EUR, tương đương khoảng 10 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội đồng khoa học - đơn vị cố vấn cho Tổng thống và chính phủ Pháp trong việc triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19, lệnh phong tỏa toàn quốc có thể sẽ phải kéo dài hơn 15 ngày như dự kiến và có khả năng lên tới 1 tháng.

Đại dịch Covid-19 đang gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế Pháp. Mặc dù Pháp đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng người lao động vẫn có thể đi làm khi có giấy tờ cần thiết, xuất trình được với lực lượng cảnh sát. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 18/3 kêu gọi người lao động Pháp trở lại nơi làm việc.

“Tôi đề nghị tất cả người lao động làm việc trong các doanh nghiệp còn mở cửa, các lĩnh vực tuyệt đối cần thiết cho hoạt động của đất nước, trở lại nơi làm việc nhằm đảm bảo an ninh kinh tế của nước Pháp. An ninh y tế và an ninh kinh tế cần phải song hành”, Bộ trưởng Bruno Le Maire nói.

Trước đó, ngày 17/3, Bộ Kinh tế Pháp đã công bố gói hỗ trợ trị giá 45 tỷ EUR dành cho các doanh nghiệp và người lao động trong giai đoạn khó khăn này. Bộ Tài Chính cũng dự kiến chi 2,2 tỷ EUR cho công tác y tế, đấu tranh chống đại dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa nước này cũng thông báo một khoản ngân sách trị giá 22 triệu EUR nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, biểu diễn, sách báo và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Đây là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, đặc biệt kể từ khi Pháp hạn chế người dân tụ tập đông người và sau đó là phong tỏa toàn quốc./.