Pháp ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục, cuộc sống người dân bị đảo lộn

Theo ghi nhận của Cơ quan khí tượng Pháp, ngày 25/7 đã xô đổ một loạt các kỷ lục về nắng nóng trước đây tại Pháp. Trong ngày 25/7, có tới 20 tỉnh tại Pháp bị đặt ở mức báo động đỏ cao nhất về nắng nóng, con số cao nhất từ trước đến nay. Tổng cộng, 20 triệu người dân Pháp chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng nóng trên 40 độ C và khoảng 85% dân Pháp dính tác động của đợt nắng nóng.

Pháp ghi nhận nhiệt độ kỷ lục tại Gallargues-le-Montueux (tỉnh Grad, miền nam đất nước). Ảnh: AFP.

Nhiệt độ tại một số thành phố của Pháp cũng cao ở mức kỷ lục. Tại thủ đô Paris, mức nhiệt cao nhất ghi nhận là 42,6 độ C, kèm theo oi bức. Đây là nhiệt độ cao nhất tại thủ đô của Pháp kể từ năm 1873 và mới là lần thứ hai nắng nóng tại Paris vượt qua ngưỡng 40 độ C. Tính trong cả vùng Ile-de France quanh thủ đô Paris, nhiệt độ cao nhất là 43,6 độ C. Nhiệt độ cao, cộng thêm sự oi bức cũng biến đêm 25/7 thành đêm có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử nước Pháp, ở mức khoảng 36 độ C.

Đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt, một loạt các hoạt động thường nhật tại Pháp bị đảo lộn. Nhà chức trách Pháp khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển. Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) đã đóng việc bán vé trên mạng trong hai ngày 25 và 26/7 do hệ thống gặp sự cố. Cháy rừng cũng diễn ra trên diện rộng và thiêu huỷ hàng nghìn hecta rừng tại nhiều tỉnh của Pháp.

Đợt nắng nóng hiện nay sẽ kết thúc trong cuối tuần này tại Pháp nhưng Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo sẽ có các hiện tượng thời tiết cực đoan khác tiếp theo như giông bão và mưa đá trên diện rộng./.