中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp ghi nhận mức tăng nhiệt độ cao hơn 2,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp

Chủ Nhật, 18:41, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây, Cơ quan khí tượng Pháp đã công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình tại Pháp trong năm 2025, đã cao hơn khoảng 2,5°C so với giai đoạn tiền công nghiệp (1850 - 1900).

Diễn biến này được xem là một dấu hiệu cho thấy khí hậu tại châu Âu đang nóng lên nhanh chóng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên rõ nét.

Xu hướng gia tăng nhiệt độ tại Pháp trong những năm gần đây đang đi kèm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: Reuters

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã tăng khoảng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp; riêng tại Pháp, mức tăng này vượt trội, đạt xấp xỉ +2,5°C. Biến đổi này phản ánh thực tế rằng Pháp, cũng như phần lớn khu vực châu Âu, đang chịu tác động mạnh hơn so với mức trung bình toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do các khu vực đất liền có xu hướng nóng lên nhanh hơn so với đại dương, cùng với đặc điểm địa lý khiến châu Âu trở thành một trong những “điểm nóng” của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng mức tăng nhiệt độ được ghi nhận tại Pháp không đồng nghĩa với việc mục tiêu kiểm soát đà nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, theo Thỏa thuận Paris, đã bị thất bại. Thực tế, ngưỡng 1,5°C này được xác định dựa trên chỉ số trung bình của nhiệt độ toàn cầu trong một khoảng thời gian dài, chứ không phải từ số liệu của từng quốc gia riêng lẻ hoặc những biến động xảy ra trong một năm cụ thể. Do đó, mặc dù Pháp ghi nhận mức tăng cao hơn mức trung bình toàn cầu, song điều này không đủ để kết luận về sự phá vỡ các cam kết toàn cầu mà Thỏa thuận Paris đặt ra.

Theo các nhà khoa học, xu hướng gia tăng nhiệt độ tại Pháp trong những năm gần đây đang đi kèm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như những đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng hay cháy rừng. Diễn biến này đặt ra sức ép đáng kể đối với các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng các số liệu của năm 2025 một lần nữa làm nổi bật tính cấp bách của việc đẩy nhanh các nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời củng cố năng lực thích ứng ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu. Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, Pháp được nhìn nhận là một trong những quốc gia tiên phong trong việc triển khai các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững, nhằm giảm thiểu những tác động lâu dài của hiện tượng này.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Pháp nhiệt độ trung bình tại Pháp thỏa thuận Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Trung Quốc sáng 19/1 liên tiếp phát đi các cảnh báo thời tiết cực đoan liên quan đến một đợt không khí lạnh đang hoành hành ở nước này.

Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?

VOV.VN - Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời kỳ nắng nóng và dông lốc chuyển mùa; Tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở; Tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của bão và áp thấp nhiệt đới; Và từ tháng 10 đến cuối năm, khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ trên các sông.

Lo ngại năm 2026 nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm

VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, trong khi mùa Đông có xu hướng ấm hơn do không khí lạnh hoạt động yếu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ