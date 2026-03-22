Pháp ghi nhận mức tăng nhiệt độ cao hơn 2,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp

Diễn biến này được xem là một dấu hiệu cho thấy khí hậu tại châu Âu đang nóng lên nhanh chóng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên rõ nét.

Xu hướng gia tăng nhiệt độ tại Pháp trong những năm gần đây đang đi kèm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: Reuters

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã tăng khoảng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp; riêng tại Pháp, mức tăng này vượt trội, đạt xấp xỉ +2,5°C. Biến đổi này phản ánh thực tế rằng Pháp, cũng như phần lớn khu vực châu Âu, đang chịu tác động mạnh hơn so với mức trung bình toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do các khu vực đất liền có xu hướng nóng lên nhanh hơn so với đại dương, cùng với đặc điểm địa lý khiến châu Âu trở thành một trong những “điểm nóng” của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng mức tăng nhiệt độ được ghi nhận tại Pháp không đồng nghĩa với việc mục tiêu kiểm soát đà nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, theo Thỏa thuận Paris, đã bị thất bại. Thực tế, ngưỡng 1,5°C này được xác định dựa trên chỉ số trung bình của nhiệt độ toàn cầu trong một khoảng thời gian dài, chứ không phải từ số liệu của từng quốc gia riêng lẻ hoặc những biến động xảy ra trong một năm cụ thể. Do đó, mặc dù Pháp ghi nhận mức tăng cao hơn mức trung bình toàn cầu, song điều này không đủ để kết luận về sự phá vỡ các cam kết toàn cầu mà Thỏa thuận Paris đặt ra.

Theo các nhà khoa học, xu hướng gia tăng nhiệt độ tại Pháp trong những năm gần đây đang đi kèm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như những đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng hay cháy rừng. Diễn biến này đặt ra sức ép đáng kể đối với các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng các số liệu của năm 2025 một lần nữa làm nổi bật tính cấp bách của việc đẩy nhanh các nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời củng cố năng lực thích ứng ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu. Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, Pháp được nhìn nhận là một trong những quốc gia tiên phong trong việc triển khai các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững, nhằm giảm thiểu những tác động lâu dài của hiện tượng này.