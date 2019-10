Pháp nỗ lực gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ dừng ngay chiến dịch tại Syria

Sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng Quốc phòng - An ninh quốc gia, Phủ Tổng thống Pháp hôm qua (14/10) ra thông cáo cho biết, nước này sẽ nỗ lực để Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd tại khu vực Đông Bắc Syria ngay lập tức.

Giao tranh ở Syria. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng - An ninh quốc gia vào khoảng 22h ngày 13/10 để bàn về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd tại khu vực Đông Bắc Syria.

Trong thông cáo được công bố sáng ngày hôm sau (14/10), Phủ Tổng thống Pháp khẳng định, cuộc tấn công đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ mang đến nhiều rủi ro và hậu quả nhân đạo thảm khốc, có thể khiến cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngóc đầu trở lại, đồng thời khiến khu vực Đông Bắc Syria rơi vào bất ổn kéo dài. Nước Pháp lên án cuộc tấn ông này với những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cũng cho biết, nước Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, thông qua con đường ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên minh chống IS, trong khuôn khổ Liên minh châu Âu, NATO và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cuộc tấn công đang diễn ra phải dừng ngay lập tức.

Ưu tiên lớn nhất của nước Pháp hiện nay là ngăn không cho IS ngóc đầu trở lại. Nước Pháp quan ngại nguy cơ các phần tử khủng bố đang bị giam giữ, sẽ lợi dụng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ để thoát ra ngoài.

Trong những giờ tới, nước Pháp sẽ có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho lực lượng quân đội Pháp đang làm nhiệm vụ trong liên minh chống IS, cũng như công dân Pháp đang tham gia các hoạt động nhân đạo tại khu vực này. Trong bối cảnh hiện nay, nước Pháp cũng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trên lãnh thổ nước này./.