Phi công và cơ phó thiệt mạng sau va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa

Theo NBC News, hàng chục người khác đã bị thương trong sự cố trên. Hãng tin này cho biết chiếc xe cứu hỏa do lực lượng cảnh sát vận hành. Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác Jazz Aviation vận hành, chở theo 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Montreal, Canada.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay đã va chạm với xe cứu hỏa ở tốc độ khoảng 39 km/h, với tín hiệu cuối cùng được ghi nhận lúc 23h37. Hình ảnh do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại và bị nâng chếch lên. Giới chức và các cơ quan khẩn cấp chưa đưa ra bình luận chính thức ngay lập tức về thương vong.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sân bay dự kiến đóng cửa đến 14h ngày 23/3 (giờ địa phương). Theo Flightradar24, ít nhất 18 chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác, chủ yếu trong khu vực New York, hoặc quay đầu về điểm xuất phát.

Air Canada cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và dẫn lại thông cáo từ Jazz Aviation. Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và FAA chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận.

Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey thông báo xe cứu hỏa đang xử lý một sự cố khác tại sân bay thì bị máy bay đâm phải trên đường băng số 4. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp của thành phố New York cảnh báo người dân có thể đối mặt với tình trạng hủy chuyến, phong tỏa đường, ùn tắc giao thông và lực lượng cứu hộ được triển khai quanh khu vực sân bay.