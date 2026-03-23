中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phi công và cơ phó thiệt mạng sau va chạm giữa máy bay Air Canada và xe cứu hỏa

Thứ Hai, 15:41, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phi công và cơ phó của một máy bay thuộc hãng hàng không Air Canada đã thiệt mạng sau khi máy bay va chạm với một xe cứu hỏa trong lúc hạ cánh tại sân bay LaGuardia (New York) vào tối 22/3 (giờ địa phương) khiến sân bay này phải đóng cửa.

Theo NBC News, hàng chục người khác đã bị thương trong sự cố trên. Hãng tin này cho biết chiếc xe cứu hỏa do lực lượng cảnh sát vận hành. Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, do đối tác Jazz Aviation vận hành, chở theo 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Montreal, Canada.

phi cong va co pho thiet mang sau va cham giua may bay air canada va xe cuu hoa hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay đã va chạm với xe cứu hỏa ở tốc độ khoảng 39 km/h, với tín hiệu cuối cùng được ghi nhận lúc 23h37. Hình ảnh do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay bị hư hại và bị nâng chếch lên. Giới chức và các cơ quan khẩn cấp chưa đưa ra bình luận chính thức ngay lập tức về thương vong.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sân bay dự kiến đóng cửa đến 14h ngày 23/3 (giờ địa phương). Theo Flightradar24, ít nhất 18 chuyến bay đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác, chủ yếu trong khu vực New York, hoặc quay đầu về điểm xuất phát.

Air Canada cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và dẫn lại thông cáo từ Jazz Aviation. Trong khi đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và FAA chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận.

Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey thông báo xe cứu hỏa đang xử lý một sự cố khác tại sân bay thì bị máy bay đâm phải trên đường băng số 4. Hệ thống cảnh báo khẩn cấp của thành phố New York cảnh báo người dân có thể đối mặt với tình trạng hủy chuyến, phong tỏa đường, ùn tắc giao thông và lực lượng cứu hộ được triển khai quanh khu vực sân bay.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: va chạm máy bay tai nạn máy bay phi công cơ phó thiệt mạng va chạm máy bay và xe cứu hỏa Air Canada
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia tìm thấy tất cả nạn nhân vụ tai nạn máy bay ATR 42-500

VOV.VN - Chiều 23/1 các đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thêm hai nạn nhân nữa trong vụ tai nạn máy bay ATR 42-500. Như vậy tất cả 10 hành khách trên máy bay đều được tìm thấy.

Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Sẽ kiểm tra toàn diện tất cả máy bay dòng Boeing 787

VOV.VN - Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Rammohan Naidu hôm nay (14/6) cho biết, Tổng cục hàng không dân dụng đã hoàn tất việc kiểm tra 9 chiếc máy bay Boeing 787 và sẽ tiếp tục hoàn thành quá trình kiểm tra 24 chiếc còn lại trong thời gian tới.

Tai nạn máy bay Air India 2025: Điều gì giúp hành khách duy nhất sống sót?

VOV.VN - Khi chuyến bay Air India số hiệu AI-171 rơi ngay sau khi cất cánh, đâm vào một khu dân cư và bốc cháy dữ dội, ai cũng tin rằng không ai có thể thoát khỏi thảm họa đó. Tuy nhiên, kỳ diệu thay, một hành khách đã sống sót. Câu hỏi đặt ra là "làm thế nào để sống sót sau tai nạn máy bay?".

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ