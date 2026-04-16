中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Philippines cảnh báo thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người

Thứ Năm, 10:59, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban người Philippines ở nước ngoài (CFO) đã cảnh báo người dân về thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người, trong đó những kẻ buôn người tuyển dụng lao động, nhưng cuối cùng lại ép buộc họ phục vụ trong các lực lượng vũ trang nước ngoài tại những khu vực xung đột.

Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban người Philippines ở nước ngoài cho biết cảnh báo này được đưa ra cùng với Hội đồng Liên ngành chống buôn người (IACAT), xuất phát từ một trường hợp đã được xác minh liên quan đến các nạn nhân được hứa hẹn việc làm, nhưng bị ép buộc phục vụ trong lực lượng vũ trang nước ngoài.

Theo đó, nạn nhân ban đầu được tuyển dụng để làm việc nhưng không rõ địa chủ cụ thể tại nước ngoài. Hợp đồng lao động cũng bị làm lại. Hội đồng Liên ngành chống buôn người đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về trường hợp này.

philippines canh bao thu doan moi cua mang luoi buon nguoi hinh anh 1
Ủy ban người Philippines ở nước ngoài (CFO) cảnh báo về các thủ đoạn buôn người mới

Ủy ban Người Philippines ở nước ngoài đang tăng cường các nỗ lực vận động để nâng cao nhận thức cho người dân đang có kế hoạch tìm việc ở nước ngoài, đặc biệt là về rủi ro tuyển dụng bất hợp pháp và tình trạng không có giấy tờ hợp lệ ở các khu vực đang đối mặt với bất ổn địa chính trị. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, các lời mời làm việc ở nước ngoài mà không có hợp đồng được xác minh từ Bộ Lao động nên được coi là rủi ro cao, đồng thời kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi giao dịch với các nhà tuyển dụng.

Sự xuất hiện của các thủ đoạn như vậy cho thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong phương thức buôn người, đòi hỏi nâng cao cảnh giác và tăng cường phối hợp liên ngành. Ủy ban này cũng dẫn lại cảnh báo trước đó về việc gia tăng tuyển mộ người Philippines để đưa tới các khu vực xung đột ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ buôn người qua đường dây nóng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: buôn người Philippines thủ đoạn buôn người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ tấn công tàu nghi buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng, theo thông báo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM).

Hy Lạp mạnh tay trấn áp nạn buôn người, mở cửa đón lao động hợp pháp

VOV.VN - Bộ Di trú Hy Lạp vừa cho biết đã trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm tăng hình phạt đối với tội buôn người di cư, bao gồm cả án tù chung thân để đối phó với tình trạng di cư trái phép ở quốc gia Đông Nam Âu này.

Philippines và Campuchia tăng cường hợp tác chống lừa đảo và buôn người

VOV.VN - Philippines và Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các trung tâm lừa đảo trực tuyến và buôn người, bao gồm nhiều công dân Philippines.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ