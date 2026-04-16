Philippines cảnh báo thủ đoạn mới của mạng lưới buôn người

Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban người Philippines ở nước ngoài cho biết cảnh báo này được đưa ra cùng với Hội đồng Liên ngành chống buôn người (IACAT), xuất phát từ một trường hợp đã được xác minh liên quan đến các nạn nhân được hứa hẹn việc làm, nhưng bị ép buộc phục vụ trong lực lượng vũ trang nước ngoài.

Theo đó, nạn nhân ban đầu được tuyển dụng để làm việc nhưng không rõ địa chủ cụ thể tại nước ngoài. Hợp đồng lao động cũng bị làm lại. Hội đồng Liên ngành chống buôn người đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về trường hợp này.

Ủy ban người Philippines ở nước ngoài (CFO) cảnh báo về các thủ đoạn buôn người mới

Ủy ban Người Philippines ở nước ngoài đang tăng cường các nỗ lực vận động để nâng cao nhận thức cho người dân đang có kế hoạch tìm việc ở nước ngoài, đặc biệt là về rủi ro tuyển dụng bất hợp pháp và tình trạng không có giấy tờ hợp lệ ở các khu vực đang đối mặt với bất ổn địa chính trị. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, các lời mời làm việc ở nước ngoài mà không có hợp đồng được xác minh từ Bộ Lao động nên được coi là rủi ro cao, đồng thời kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi giao dịch với các nhà tuyển dụng.

Sự xuất hiện của các thủ đoạn như vậy cho thấy sự thay đổi đáng lo ngại trong phương thức buôn người, đòi hỏi nâng cao cảnh giác và tăng cường phối hợp liên ngành. Ủy ban này cũng dẫn lại cảnh báo trước đó về việc gia tăng tuyển mộ người Philippines để đưa tới các khu vực xung đột ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ buôn người qua đường dây nóng.