Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Orbán trước thềm cuộc bầu cử Hungary

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Hungary và kêu gọi cử tri ủng hộ Thủ tướng Viktor Orbán trong cuộc bầu cử sắp tới, nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo Hungary trong việc bảo vệ nền văn minh phương Tây. Chuyến thăm Budapest kéo dài hai ngày (từ ngày 7 - 8/4) diễn ra chỉ vài ngày trước khi người dân Hungary đi bỏ phiếu bầu cử vào 12/4, đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Orbán đang đối mặt với mức suy giảm sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận vừa qua.

Phó tổng thống Mỹ cũng cho biết, Mỹ và Hungary có thể đóng vai trò trung gian hòa giải để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, đáp lại sự ghi nhận từ nhà lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Orbán cho rằng, Tổng thống Trump đã tạo ra một thời kỳ vàng son trong quan hệ Mỹ-Hungary.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4 tới được dự đoán sẽ là một trong những cuộc bầu cử khó khăn nhất trong 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Orbán. Các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sát sao giữa đảng Fidesz của ông Orbán và đảng đối lập Tisza, do ông Péter Magyar lãnh đạo; lợi thế đang tạm nghiêng về Đảng đối lập với trên 5% sự ủng hộ.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, Thủ tướng Orbán đã trở thành một nhân vật nổi bật trong các phong trào cực hữu và bài châu Âu trên toàn cầu. Chính phủ của ông đã phải đối mặt với những chỉ trích về cáo buộc vi phạm các quy định về pháp quyền, các vấn đề quản trị và tham nhũng. Liên minh châu Âu (EU) đã nhiều lần đình chỉ tài trợ cho Hungary vì những lý do tương tự.