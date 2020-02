Putin: đấu tranh chống khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của An ninh

Ngày 20/2, Tổng thống Nga V.Putin đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Tại đây, người đứng đầu nước Nga tuyên bố, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố là nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc họp của Cơ quan An Ninh LB Nga, Tổng thống Nga V.Putin đã đánh giá cao các kết quả hoạt động của cơ quan này trong việc chống khủng bố và hợp tác hiệu quả với các đồng nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực này.

Tổng thống Nga V.Putin. (Ảnh: KT)

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh: "Nhiệm vụ ưu tiên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga là đấu tranh chống khủng bố. Khuynh hướng tích cực này đang được các đồng chí tiếp tục được giữ vững trong 10 năm trở lại đây. Số lượng các hoạt động tội phạm theo hướng khủng bố trong 10 năm gần đây đang tiếp tục giảm đi. Đồng thời, ngăn chặn được 57 vụ tội phạm, trong năm 2018 là 36 vụ, trong đó có 34 vụ khủng bố. Chúng ta cùng xem điều này là gì? Hậu quả sẽ thế nào nếu không ngăn chặn được?"

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, chiến công của Cơ quan An ninh Liên bang Nga còn thể hiện trong việc phát hiện và tiêu diệt các ổ, nhóm khủng bố “đang ngủ”, ngăn chặn hoạt động tài trợ, cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp hiệu quả với các đồng nghiệp nước ngoài. Theo đó, cuối tháng 12/2019, nhờ thông tin của Cơ quan An ninh Mỹ, Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt được 2 kẻ ủng hộ IS đang chuẩn bị khủng bố đẫm máu ở Saint.Peterburg vào dịp năm mới.

Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, một trong những nhiệm vụ ưu tiên khác của Cơ quan An ninh Liên bang Nga là đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia và chống tham nhũng. Theo ông, cần tích cực loại bỏ tội phạm khỏi các lĩnh vực kinh tế quan trọng chiến lược và sử dụng kinh nghiệm sắc bén để xác định các kế hoạch tội phạm trong lĩnh vực tài chính và thuế, trong các ngành công nghiệp nhiên liệu và năng lượng và quốc phòng.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cần thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ đối với các luồng tài chính cho các dự án quốc gia, mà không can thiệp vào chính công việc thực hiện của họ.

Ông cũng lưu ý, công tác chống tham nhũng của Cơ quan quan Liên bang Nga cần trở nên tích cực hơn, cần được thực hiện với sự hợp tác của Văn phòng Công tố viên, Bộ Nội vụ, Cơ quan Kiểm toán, Cơ quan kiểm soát về tài chính Nga và các đơn vị khác, "dựa vào sự hỗ trợ của xã hội và người dân." Trước hết, theo ông Putin, cần phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ chống tham nhũng cho các dự án quốc gia, trong đó tập trung nguồn lực khổng lồ./.