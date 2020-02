Quan chức WHO: Nhiều nước chưa sẵn sàng ứng phó Covid-19 lan rộng

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Bruce Aylward, người mới đây dẫn đầu một đoàn chuyên gia quốc tế tới khảo sát tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc, vừa phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở WHO ở Geneva rằng nhiều nước khác đơn giản là “chưa sẵn sàng” để kiềm chế dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Quan chức WHO Bruce Aylward nói về tình hình dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

Ông Aylward nói: “Bạn phải sẵn sàng quản lý được điều này ở quy mô lớn hơn… và phải thực hiện ở tốc độ nhanh”. Ông kêu gọi tất cả các nước phải “sẵn sàng hành động như thể dịch bệnh sẽ tấn công mạnh chúng ta ngay ngày mai”.



Ngày hôm qua (25/2), dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã cướp thêm sinh mạng của nhiều người và lan tới thêm nhiều quốc gia mới. Đà tăng ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục có giảm nhưng lại có sự gia tăng đột ngột ca nhiễm và tử vong ở một số nơi thuộc châu Á, châu Âu, và Trung Đông.

Virus corona chủng mới này đã giết chết hơn 2.600 người và lây nhiễm hơn 77.000 người khác ở Trung Quốc. Ở phần còn lại của thế giới, có hơn 40 ca tử vong do SARS-CoV-2 và 2.700 ca nhiễm virus này.

Các nước như Áo, Croatia và Thụy Sĩ nằm trong số các điểm đến mới của virus SARS-CoV-2.

Dịch bệnh đã gây xáo trộn các thị trường chứng khoán và khiến nhiều nước áp đặt lệnh hạn chế đi lại. Nhiều sự kiện thể thao cũng đã bị hủy.

Tổ chức WHO đã kêu gọi các nước “sẵn sàng cho khả năng nổ ra một đại dịch”. Thuật ngữ “đại dịch” ở đây dùng để chỉ một dịch bệnh lan tràn khắp thế giới.

WHO cũng đã cảnh báo rằng các nước nghèo đối mặt với rủi ro cao do dịch bệnh Covid-19 gây ra. WHO đã gửi thiết bị y tế tới các khu vực mà hệ thống y tế yếu kém hơn so với mặt bằng chung, như là châu Phi./.