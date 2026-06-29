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Quan hệ EU - Anh không thay đổi sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Starmer

Thứ Hai, 21:19, 29/06/2026
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VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) khẳng định quan hệ với Vương quốc Anh vẫn bền chặt bất chấp biến động chính trị sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hôm 22/6. Trong bối cảnh đó, EU đang xem xét lại kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Anh dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tới.


Tại cuộc họp báo, bà Paula Pinho, người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu, đã bày tỏ sự trân trọng trước phong thái quyết định của ông Starmer.

quan he eu - anh khong thay doi sau tuyen bo tu chuc cua thu tuong starmer hinh anh 1
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu bà Paula Pinho phát biểu họp báo. Nguồn: Reuters

Bà dẫn lại thông điệp từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu dành cho vị Thủ tướng vừa từ nhiệm: "Có thể mất nhiều năm để các nhà lãnh đạo trưởng thành thành những chính khách, nhưng ông, Thủ tướng Starmer, đã làm được điều đó chỉ trong hai năm. An ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững mạnh hơn nhờ có ông. Cảm ơn ông, Keir thân mến".

Đại diện EU nhấn mạnh rằng những đóng góp của ông Starmer là vô cùng quan trọng, đặc biệt là nỗ lực của ông trong việc xây dựng “liên minh của những người thiện chí”, cũng như những cam kết mạnh mẽ trong việc củng cố nền quốc phòng của châu Âu. Chính những nỗ lực này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác giữa Anh và EU trong thời gian qua.

Mặc dù sự ra đi của ông Starmer tạo ra một khoảng trống chính trị, giới chức EU cho thấy họ không có ý định thay đổi lộ trình hợp tác chiến lược với Anh. Việc đánh giá lại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 được xem là bước đi mang tính kỹ thuật để điều chỉnh tình hình thực tế, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ gắn kết mà hai bên đã dày công xây dựng suốt thời gian qua.

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Anh muốn “cài đặt lại” quan hệ với EU

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves hôm qua (9/12) tái khẳng định mong muốn của Anh “cài đặt lại” mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) sau nhiều năm căng thẳng về Brexit.

Đào Trang/VOV1
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