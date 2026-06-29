Quan hệ EU - Anh không thay đổi sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Starmer



Tại cuộc họp báo, bà Paula Pinho, người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu, đã bày tỏ sự trân trọng trước phong thái quyết định của ông Starmer.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu bà Paula Pinho phát biểu họp báo. Nguồn: Reuters

Bà dẫn lại thông điệp từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu dành cho vị Thủ tướng vừa từ nhiệm: "Có thể mất nhiều năm để các nhà lãnh đạo trưởng thành thành những chính khách, nhưng ông, Thủ tướng Starmer, đã làm được điều đó chỉ trong hai năm. An ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững mạnh hơn nhờ có ông. Cảm ơn ông, Keir thân mến".

Đại diện EU nhấn mạnh rằng những đóng góp của ông Starmer là vô cùng quan trọng, đặc biệt là nỗ lực của ông trong việc xây dựng “liên minh của những người thiện chí”, cũng như những cam kết mạnh mẽ trong việc củng cố nền quốc phòng của châu Âu. Chính những nỗ lực này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác giữa Anh và EU trong thời gian qua.

Mặc dù sự ra đi của ông Starmer tạo ra một khoảng trống chính trị, giới chức EU cho thấy họ không có ý định thay đổi lộ trình hợp tác chiến lược với Anh. Việc đánh giá lại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 được xem là bước đi mang tính kỹ thuật để điều chỉnh tình hình thực tế, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ gắn kết mà hai bên đã dày công xây dựng suốt thời gian qua.