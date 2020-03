10 quốc gia bị dịch Covid-19 nặng nhất thế giới hiện nay

Đến 4h52 ngày 10/3/2020, có 10 quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới theo bảng số liệu mới của trang web thống kê toàn cầu Worldometers (từ cao xuống thấp) như sau: (1) Trung Quốc, (2) Italy, (3) Hàn Quốc, (4) Iran, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Đức, (8) Mỹ, (9) Nhật Bản, và (10) Thụy Sĩ. Riêng du thuyền Diamond Princess neo đậu ở hải cảng Nhật Bản được tính độc lập, không gộp vào trường hợp Nhật Bản.

Danh sách 10 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới (ảnh chụp màn hình trang web Worldometers).

Theo số liệu cập nhật của Worldometers, Trung Quốc đại lục tiếp tục ở vị trí số 1 với 80.771 ca nhiễm và 3.136 trường hợp tử vong. Trong khi đó tổng số ca nhiễm và ca tử vong trên toàn cầu lần lượt là 114.571 và 4.029.



Bên ngoài Trung Quốc đại lục, Italy có số ca nhiễm cao nhất, với 9.172 bệnh nhân. Xét về số ca tử vong, Italy cũng đứng đầu danh sách sau Trung Quốc đại lục, với 463 trường hợp. Italy thực sự là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất châu Âu hiện nay. Italy đã vượt qua cả Hàn Quốc và Iran trên phương diện người mắc và người chết do Covid-19. Tình hình này có lẽ do Italy chưa có kinh nghiệm phòng chống dịch SARS trước đây cũng như do tâm lý chủ quan ở Italy trong giai đoạn đầu khi Covid-19 mới xâm nhập vào nước này. Trước tình hình cấp bách lúc này, giới chức Italy đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh tương tự như ở Trung Quốc. Thủ tướng Italy vào đêm 9/3 đã ký sắc lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước này.

Xét về số ca nhiễm, Iran đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng xét về số người chết vì căn bệnh Covid-19, họ xếp thứ 3 (với 237 ca tử vong), chỉ sau Trung Quốc và Italy.

Mỹ đang ở vị trí thứ 8, với 729 ca nhiễm và 27 ca tử vong do virus SAR-CoV-2. Đây cũng là một điều bất ngờ khi Mỹ ở khá xa tâm dịch Trung Quốc và Tổng thống Trump trước đó lạc quan cho rằng nước này có những bác sĩ giỏi nhất thế giới đủ sức giúp họ chặn đứng Covid-19.

Trong khi đó, với tính kỷ luật cao của mình, nước Đức vẫn ghi nhận tới 1.224 ca mắc Covid-19. Dù nỗ lực, họ mới đây đã phải chứng kiến 2 ca tử vong đầu tiên do căn bệnh này.

Trong top 10 quốc gia với số ca SARS-CoV-2 nhiều nhất này, có 3 nước Đông Á, 1 nước Tây Á, 5 nước châu Âu, và 1 nước châu Mỹ.

Hiện nay trên thế giới xuất hiện một số nhận định cho rằng mùa hè sắp tới sẽ làm cho dịch này thuyên giảm và chấm dứt nhưng một số chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định điều đó. Thực tế một số nước đang có khí hậu nóng như Australia, Singapore, và Thái Lan vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19./.