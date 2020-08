Bầu cử Mỹ: Hơn 3 thập kỷ chờ đợi và giây phút “đúng thời điểm” của Biden

Hơn 3 thập kỷ chờ đợi của Biden

Trong kỳ nghỉ xuân ở Bahamas năm 21 tuổi, Joe Biden đã bị cuốn hút bởi một người phụ nữ tóc vàng đang nằm tắm nắng bên ngoài Khách sạn British Colonial.

Bãi biển chỉ dành cho các vị khách trong khu nghỉ dưỡng sang trọng này, vì thế Biden, người không đủ tiền trả cho 1 phòng ở đây đã choàng khăn tắm của khách sạn và giả vờ là mình thuộc về nơi đây.

Ứng viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Washington Post

Ông ngồi xuống phía cuối chiếc ghế của người phụ nữ kia và giới thiệu về bản thân với những ước mơ hoài bão xen lẫn những bối rối của tuổi trẻ.

"Anh sẽ trở thành Thượng nghị sĩ vào năm 30 tuổi và anh sẽ trở thành Tổng thống của nước Mỹ", vị hôn phu tương lai của ông - Neilia sau đó đã kể lại với một người bạn thân trong cuộc gặp năm 1964.

Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Biden đã đặt tên cho một chú cún chăn cừu giống Đức là Senator (Thượng nghị sĩ - ND). Không lâu sau đó, ông Biden đã hoàn thành mục tiêu của mình, đó là trở thành Thượng nghị sĩ vào năm 1972 khi ở tuổi 29.

Mục tiêu thứ hai của ông thách thức hơn. Cứ 4 năm 1 lần kể từ năm 1980, ông Biden đều cân nhắc tranh cử Tổng thống nhưng dường như ông chưa bao giờ "gặp thời".

Năm 1988, ở giữa độ tuổi 40, Joe Biden tranh cử Tổng thống với hình ảnh của một người đại diện thế hệ mới nhưng sau đó ông đã rút lui trong sự xấu hổ với những cáo buộc đạo văn trong một bài phát biểu.

Năm 2008, Joe Biden thử sức một lần nữa với hình ảnh của một ứng viên giàu kinh nghiệm nhưng mọi sự chú ý khi đó đều đổ dồn về những tên tuổi nổi tiếng nhất của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Hillary Clinton và Barack Obama.

Với vai trò là một Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm năm 2016, Biden cân nhắc ra tranh cử nhưng sau đó đã rút lui khi mọi sự ủng hộ đều tập trung vào bà Hillary Clinton.

Năm 2020, Biden cuối cùng đã gần chạm tới mục tiêu ông đề ra cách đây 56 năm, đó là chuẩn bị bài phát biểu toàn quốc tối 20/8 khi đảng Dân chủ đề cử ông là ứng viên tranh cử Tổng thống. Đây là bài phát biểu mà ông đã hy vọng có thể được thực hiện vào năm 1988, thế nhưng, người đàn ông với cuộc đời nhiều sóng gió này đã phải chờ đợi tới 32 năm để cuối cùng có thể thực hiện điều này.

“Đúng người, đúng thời điểm”

Ở tuổi 77, ông Biden đối mặt với câu hỏi liệu ông có thể trở thành Tổng thống trong 2 nhiệm kỳ hay không. Cuộc đời vị cựu Phó Tổng thống này là một bi kịch. Người vợ đầu của ông - Neilia và con gái họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô chỉ vài tuần sau khi ông chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên vào thượng viện năm 1972. Năm 2015, con trai ông - Beau cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư não. Tái hôn với người vợ hiện tại Jill năm 1977, ông Biden từng nghĩ rằng ông sẽ nghỉ hưu và Beau - người ông luôn coi là Joe 2.0 sẽ là người thực hiện mục tiêu trở thành Tổng thống của ông.

Ted Kaufman, chánh văn phòng lâu năm và là một trong những người bạn thân nhất của ông Biden nói rằng: "Với những gì trải qua trong đời, ông ấy là người may mắn nhất nhưng cũng là người kém may mắt nhất tôi từng gặp trong đời. Tôi chưa từng biết ai trải qua những thăng trầm trong cuộc đời như ông ấy. Đó là một trong những lý do vì sao ông ấy là một người phù hợp trong thời điểm này".

Tại một trận đấu khúc côn cầu trên băng của đội Philadelphia Flyers cách đây 1 hoặc 2 năm, ông Biden đã chia sẻ Fred Sears - một trong những người bạn thân nhất thời đại học về những điều mà ông trải qua.

"Tôi nhận ra rằng mọi thứ đều là định mệnh. Và đó là điều quan trọng hơn mọi thứ khác".

Đầu năm 2019, trước khi tham gia tranh cử, ông Biden đã ngồi lại với Thượng nghị sĩ Christopher A. Coons để thảo luận về những điều ông nên làm. Có nhiều thành viên trong cuộc đua Tổng thống này, hầu hết họ đều trẻ hơn ông và tranh cử với mục tiêu đem đến những thay đổi mang tính thế hệ, điều mà ông Biden từng ấp ủ.

"Ông ấy đã đấu tranh tư tưởng rằng liệu đây có phải thời điểm phù hợp cho một người với những kỹ năng, kinh nghiệm và tính cách như ông ấy hoặc liệu ông ấy có nên đứng sang bên một bên và nói rằng đã đến thời điểm của một ai khác hay không. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, ông ấy cảm thấy đây là nghĩa vụ... để tuyên bố rằng ông ấy tranh cử với tâm thế phụng sự và trách nhiệm mang chiều sâu không thể đong đếm".

Thượng nghị sĩ Coons và những người khác đã cảnh báo ông rằng cuộc đua này sẽ rất khốc liệt nhưng cũng khẳng định ông là người có vị thế độc nhất vô nhị có thể đánh bại Tổng thống Trump, nhất là trong thời điểm cam go hiện nay của nước Mỹ.

"Những ứng viên khác đều tỏa sáng nhưng sức mạnh và sự kiên cường khiến ông ấy là ứng viên hoàn hảo trong thời điểm này".

Có một cụm từ - "người gặp thời" được sử dụng để miêu tả một người với các kỹ năng, ý chí và lập trường không tương đồng với bất kỳ thời điểm nào lại đột nhiên đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của công chúng.

Đây là điều mà các cử tri đảng Dân chủ đã cảm nhận thấy trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina hồi tháng 2 và ngày Siêu thứ Ba diễn ra vào 3 ngày sau đó, khi mà 10 trong số 14 bang chấp nhận chọn cựu Phó Tổng thống Joe Biden và sẵn sàng đưa ông đến chiến thắng.

Sự ôn hòa của ông Biden từng là một vấn đề với những người cấp tiến của đảng Dân chủ nhưng đa số những người trong đảng này (bao gồm cả một số người cấp tiến) đều không muốn mạo hiểm bởi họ coi việc đánh bại Tổng thống Trump là một vấn đề sống còn.

Mối quan hệ thân thiết trước đây giữa ông Biden với nhiều thành viên đảng Cộng hòa dường như đã chệch hướng không chỉ vì sự thay đổi trong đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Trump mà còn cả sự bất đồng trong những năm ông Obama là Tổng thống.

Tuy nhiên, chính tình cảm của ông Biden dành cho bạn bè đã giúp ông xây dựng được một liên minh đa dạng và dẫn trước cách biệt trong những cuộc khảo sát trên toàn quốc.

Hai lần trong tuần này, Đại hội đảng Dân chủ đã gián tiếp thể hiện sự kính trọng với khả năng quảng giao của ông Biden. Cựu Phó Tổng thống Mỹ nhận được sự ủng hộ đáng kể từ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng như từng duy trì được tình bạn sâu sắc với cố Thượng nghị sĩ John McCain.

Mặc dù tuổi tác của ông Biden, vốn là vấn đề lo ngại mà các đồng minh của ông thường thảo luận nhưng cựu Phó Tổng thống Mỹ đã thuyết phục những người ngần ngại ủng hộ ông từ những thành viên đảng Cộng hòa cho tới những người cấp tiến muốn một cuộc chơi kéo dài rằng nhiệm kỳ Tổng thống mới của nước Mỹ sẽ là sự chuyển giao từ Trump sang Biden.

Với những nỗi đau và trắc trở từng trải trong đời, ông Biden đã hiện lên với hình ảnh của một người thấu cảm, biết chia sẻ và nghiêm nghị.

Bên cạnh đó, việc ông Biden lớn lên trong môi trường giữa các tầng lớp lao động trung lưu trong thời kỷ hậu Thế chiến II đã giúp ông đồng cảm với những cử tri vốn xa lạ với đảng Dân chủ.

Vì thế, thậm chí cả khi ông Biden ủng hộ dân quyền và giành được sự ủng hộ của các cử tri gốc Phi thì cựu Phó Tổng thống vẫn ám ảnh với suy nghĩ rằng đảng Dân chủ đã không biết cách trò chuyện với những gia đình giống như gia đình mà ông từng lớn lên.

Ông Biden dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho Robert F.Kenedy - người đã đưa những người lao động Mỹ da trắng và da màu xích lại gần nhau. Những nỗ lực của ông Biden trong việc đi theo lý tưởng của Tổng thống Kenedy trong cuộc đua đầu tiên đã thất bại nhưng một số điểm trong chủ đề này của ông từ chiến dịch đó vẫn được duy trì.

Đặt trong bối cảnh những bất đồng về sắc tộc trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ, nhất là sau cuộc biểu tình George Floyd, những phẩm chất và kinh nghiệm vốn có của ông Biden khiến ông kết nối dễ dàng hơn với mối quan tâm của người dân Mỹ.

"Đã rất lâu rồi trong xã hội này, chúng ta tôn vinh chủ nghĩa cá nhân thái quá so với cộng đồng chung", ông Biden nhận định trong một bài phát biểu thông báo tranh cử ở Wilmington, Deleware vào tháng 6/1987, đồng thời khuyến khích người dân Mỹ hãy đứng trên "sự tích lũy về của cải vật chất đơn thuần".

Nhà quan sát E.J. Dionne Jr. đã nhận định trên Washington Post, với những đức tính, phẩm chất và kinh nghiệm của mình, ông Biden có thể biến thành một đối thủ nguy hiểm nhất với Tổng thống Trump. Cựu Phó Tổng thống Mỹ có thể tận dụng "bản sắc riêng" của mình để thay đổi quyết định của những cử tri từng đưa ông Trump vào Nhà Trắng năm 2016.

Joe Biden sẽ tiếp tục thông điệp cốt lõi của mình từ năm 44 tuổi, khi ông lần đầu tiên nói với nước Mỹ rằng ông muốn trở thành Tổng thống.

"Chúng ta phải tái khẳng định sự hòa hợp của nước Mỹ. Nước Mỹ đang và phải một lần nữa trở thành một mạng lưới của sự chia sẻ và tinh thần cộng đồng”./.