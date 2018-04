Con trai Bin Laden “đổ dầu vào lửa” đối đầu Saudi Arabia-Iran

Al Qaeda lo ngại về Iran

Trang tuyên truyền As Sa hab của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda vừa công bố phần mới nhất trong series “tự truyện” của Hamza bin Laden-con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, trong đó nhắc tới những lo ngại của Al Qaeda với Iran.

Hình ảnh Hamza bin Laden trong đoạn video được công bố hồi tháng 11/2017. Ảnh: AP

Hamza cảnh báo sự phát triển mạnh mẽ của người Hồi giáo dòng Shiite khắp khu vực Trung Đông, đồng thời lên án chính phủ Saudi Arbia không có đủ khả năng để ngăn chặn ảnh hưởng của Iran. Con trai của trùm khủng bố thế giới kêu gọi người Hồi giáo ủng hộ cái gọi là “Hồi giáo thánh chiến” trên Bán đảo Arab.

Tên Hamza bin Laden khẳng định, sự tồn tại của Al Qaeda tại Bán đảo Arab, theo đó, một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế này do những người Hồi giáo thánh chiến dòng Sunni dẫn đầu đang chiến đấu với lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen trong nhiều năm.

Chi nhánh Al Qaeda trên Bán đảo Arab cũng xác nhận lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) có mặt tại Yemen. Mặc dù có những tay súng khủng bố hoạt động cho cả Al Qaeda và IS tại Yemen, song nhiều thông tin nói rằng Al Qaeda không muốn ủng hộ kế hoạch thành lập “Vương quốc Hồi giáo” của trùm khủng bố IS Abu Bakr al Baghdadi.

“Tự truyện” và thông điệp của tên trùm khủng bố được công bố dưới dạng audio lồng ghép với các đoạn video ảnh. Đặc biệt, trong đó có những hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, khi tới thăm Washington tháng trước. Nhân chuyến thăm này, Tổng thống Trump cũng tuyên bố bán vũ khí cho Saudi Arabia.

Trong một bài phỏng vấn tháng trước với chương trình “60 phút”, Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã cáo buộc mạnh mẽ việc Iran bao che cho tên Hamza bin Laden.

“Iran đang đóng một vai trò nguy hiểm. Rất nhiều thành viên Al Qaeda được bảo vệ tại Iran và chính quyền Iran từ chối đưa những tên khủng bố ra chịu tội trước công lý, cũng như tiếp tục từ chối dẫn độ những tên khủng bố này tới Mỹ”, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman nói.

Hoàng Thái tử Saudi Arabia cũng khẳng định, trong số những tên trùm Al Qaeda được Iran bao che có Hamza bin Laden-con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Quan hệ mập mờ Iran-Al Qaeda

Mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt và sự trỗi dậy mạnh mẽ của IS đã thu hút không ít thành viên của Al Qaeda. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thủ lĩnh mới Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, là dấu hiệu trở lại của mạng lưới khủng bố quốc tế này.

Các tay súng người Shiite trong buổi huấn luyện để cùng quân đội Iraq tham chiến chống IS. Ảnh: Reuters

Hamza bin Laden, năm nay 27 tuổi, là một trong số 18 con trai và 6 con gái của Osama bin Laden. Loạt “tự truyện” của Hamza được bắt đầu xuất hiện từ tháng 8/2016, thể hiện sự hiếu chiến và quyết tâm báo thù.

Trong số những đồ vật và tài liệu được tìm thấy tại nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama tại Pakistan sau khi hắn bị tiêu diệt, có đoạn video đám cưới của Hamza. Khi đoạn video này được công bố năm ngoái, người ta mới lần đầu thấy mặt của tên trùm khủng bố trẻ tuổi, thủ lĩnh mới của Al Qeada.

Trước đó, Al Qaeda chỉ sử dụng những hình ảnh thời thơ ấu của Hamza và hình ảnh hiện tại của tên này đến nay vẫn là một bí ẩn.

Theo các nguồn tin, Hamza đã sống ở Iran trong nhiều năm sau vụ khủng bố ngày 9/11. Chính đoạn video đám cưới của tên này cũng được quay tại Iran. Trong đoạn video, Hamza không cho thấy bất cứ dấu hiệu của bị đang bị kiểm soát hay bị ép buộc.

Tuy nhiên, việc Iran giam giữ Hamza sau đó đã thổi bùng cuộc chiến giữa Al Qaeda và chính quyền Iran. Al Qaeda đã bắt cóc nhiều nhà ngoại giao nhằm buộc Iran thả tự do cho các thành viên Al Qaeda đang bị bắt giữ.

Các nguồn tin cho biết, Iran cuối cùng đã thả Hamza vào khoảng giữa năm 2010. Tên này sau đó tới Pakistan và được đào tạo tại đây. Đến nay, hành tung của Hazma là được Al Qaeda giữ tuyệt mật. Cũng có những thông tin nói rằng Hamza đã nhiều lần trở lại Iran, song không bằng chứng nào được công bố.

Chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Obama cho rằng, giữa Iran và Al Qaeda tồn tại một “thỏa thuận ngầm”, theo đó nước Cộng hòa Hồi giáo cho phép các thành viên mạng lưới khủng bố này vận hành của một “đường ống dẫn dầu” trên lãnh thổ Iran.

Cả Bộ Tài chính và Ngoại giao Mỹ đã xác nhận rằng rất nhiều tên khủng bố Al Qaeda chịu trách nhiệm vận hành đường ống dẫn dầu này, vốn được chính tên trùm Osama bin Laden gọi là “huyết mạch” nuôi sống hoạt động của cả mạng lưới Al Qaeda.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện mới nhất này, tuyên bố của con trai Osama bin Laden lại mang thông điệp rõ ràng về sự đối đầu của Iran và Al Qaeda trong cuộc chiến ở Yemen, cũng như ở các mặt trận khác trong khu vực.

Hamza muốn kích động làn sóng chống người Hồi giáo Shiite, bao gồm cả tại Saudi Arabia, và thu hút thêm ủng hộ cho lực lượng thánh chiến theo dòng Sunni.

Saudi Arabia và Iran, hai quốc gia do người dòng Sunni và Shiite lãnh đạo tại Trung Đông và đứng ở 2 bên bờ chiến tuyến trong những cuộc xung đột khu vực. Rõ nhất là cuộc chiến tại Yemen, giữa nhóm phiến Houthi theo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn, với chính quyền dòng Sunni, khiến liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phải can thiệp./.

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson từng hải táng thi thể Osama Bin Laden VOV.VN - USS Carl Vinson từng hải táng thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden vào tháng 5/2011 sau khi trùm khủng bố bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt VOV.VN - Cháu trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được tổ chức khủng bố Al Qaeda ca ngợi là thành viên “tử vì đạo”.