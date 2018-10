Đánh bom, xả súng ở Crimea: Những câu hỏi chưa có câu trả lời

Khoảng giữa trưa 17/10 (theo giờ địa phương), Vladislav Roslyakov, 18 tuổi, đã gây ra vụ nổ, sau đó xả súng nhằm vào những người bạn cùng lớp và các giáo viên hướng dẫn tại trường cao đẳng kỹ thuật tổng hợp ở thành phố Kerch-Crimea. Nghi phạm đã giết chết 18 người, làm bị thương khoảng 50 người trước khi tự sát bằng súng. Các nhân viên cứu hộ đang đưa một phụ nữ trẻ bị thương trong vụ xả súng vào xe cứu thương. Ảnh: AP.

Trong khi các nhà điều tra liên bang vẫn đang cố gắng tìm hiểu rõ về nguyên nhân gây ra thảm kịch này, cho đến nay, còn nhiều câu hỏi chưa có được câu trả lời.

Hung thủ mang súng và chất nổ vào tòa nhà bằng cách nào?

Theo cơ quan thông tấn Moscow, trường cao đẳng kỹ thuật tổng hợp ở thành phố Kerch-Crimea vừa lắp đặt hệ thống an ninh mới vài tuần trước đó, đặt máy dò kim loại và cửa xoay ở tất cả các lối vào. Việc nâng cấp đã hoàn thành vào ngày 20/9.

Tuy nhiên, ít nhất một sinh viên đang theo học tại trường phàn nàn rằng, không mấy ai thực sự quan tâm đến máy dò kim loại bởi vì mọi người vẫn luôn mang theo chìa khóa và điện thoại di dộng khi đi qua máy dò. Sinh viên này cũng cho biết thêm rằng không có nhân viên bảo vệ nào ở lối cửa vào chính của nhà trường và bản thân trường này không có nhân viên bảo vệ mà chỉ có nhân viên quầy lễ tân.

Cảnh sát quốc gia Nga xác nhận rằng trường không tuyển dụng nhân viên bảo vệ bất chấp yêu cầu của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, cảnh sát cũng lưu ý rằng yêu cầu mới về tuyển dụng bảo vệ chỉ được áp dụng gần đây và không phải tất cả các trường đều có thể phân bổ ngân sách cần thiết cho nguồn lực này. Ảnh: Hiện trường vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng tại Crimea VOV.VN - Đã có 19 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng tại trường cao đẳng ở Kerch, Crimea ngày 17/10.

Hung thủ sử dụng loại súng nào và lấy từ đâu ra?

Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền khu vực Crimea cho biết, vũ khí mà Vladislav Roslyakov sử dụng để gây ra vụ thảm sát được đăng ký hợp pháp.

“Khẩu súng trường được đăng ký đúng luật và thuộc về Roslyakov một cách hợp pháp. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ xem xét điều này”, ông Aksyonov nói vào cuối ngày 17/10.

Có bao nhiêu vụ nổ và bom?

Các nhà điều tra liên bang xác nhận chỉ có duy nhất một vụ nổ dù trước đó nhiều nhân chứng đã mô tả có 3 vụ nổ lớn (điều này có thể do nhầm lẫn với âm thanh của tiếng súng nổ). Một số nguồn tin nói với Interfax rằng, các nhân viên rà phá bom mìn đã vô hiệu hóa ít nhất 2 thiết bị nổ.

PC_Article_Middle

Loading...

Hiện vẫn chưa rõ đâu là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Cho đến nay, các điều tra viên cho rằng, tất cả những người thiệt mạng đều do bị trúng đạn khi Roslyakov tiến hành xả súng. Vẫn chưa có thông tin chính xác về số nạn nhân phải nhập viện và không rõ ai trong số những người này bị tổn thương do bom nổ hay do bị đạn bắn. Tình trạng của những người bị thương cũng chưa thể xác định cụ thể.

Tại sao Vladislav Roslyakov lại nhằm vào bạn bè?

Kẻ thủ ác không để lại bất kỳ lời nhắn nào giải thích về hành động tội ác, không có tin nhắn nào trên phương tiện truyền thông xã hội, y cũng không nói bất kỳ điều gì trong lúc thực hiện vụ thảm sát. Hiện chưa có manh mối nào về động cơ của hung thủ. Ông Putin cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ nổ tại trường cao đẳng Crimea VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định đây là một vụ án mạng.

Một số sinh viên theo học tại trường nói rằng, Roslyakov rất nhút nhát và luôn tránh xa phương tiện truyền thông xã hội. Một người bạn học cùng lớp cho hay, Roslyakov thực sự ghét ngôi trường vì không ưa những giáo viên mà hắn cho là “quỷ dữ”. Trong khi đó, cũng có tin đồn chưa được kiểm chứng cho rằng Roslyakov thực hiện vụ tấn công vì tình cảm với bạn gái không được đáp trả.

Cuộc tấn công của Roslyakov có một số điểm tương đồng với vụ xả súng tại trường trung học Columbine năm 1999 (những kẻ thủ ác trong cả hai trường hợp này đều tự sát trong thư viện sau khi gài bom tự chế trong khuôn viên trường). Điều này đã gây ra nhiều suy đoán cho rằng, Roslyakov bị ám ảnh bởi vụ xả súng Columbine. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực cho giả thuyết này.

Cảnh sát phản ứng như thế nào?

Vẫn chưa rõ cảnh sát đã có phản ứng đầu tiên như thế nào đối với vụ tấn công. Một nhân chứng nói với các phóng viên rằng các nhân viên y tế đã có mặt trong vòng 10 phút sau vụ nổ súng và cảnh sát tới sau đó khoảng 5 phút.

Không rõ liệu cảnh sát đã lập tức xông vào tòa nhà hay thực hiện việc di tản trước tiên và cũng chưa thể xác minh liệu Roslyakov giết chết 18 nạn nhân sau khi cảnh sát tới hay đã ra tay từ trước đó. Một số nhân chứng nói rằng, họ nhìn thấy những người đàn ông có vũ trang (có lẽ là nhân viên cảnh sát) truy đuổi nghi phạm và nổ súng. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa có nguồn xác minh chính thức./.