Mỹ điều oanh tạc cơ B-1B đánh Iran, hé lộ nghịch lý trên chiến trường

Các quan chức Mỹ cho biết, máy bay ném bom tầm xa này đã tham gia các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 21/7.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố các hoạt động quân sự của Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí phá hủy một số cơ sở hạt nhân, năng lực tên lửa, hệ thống phòng không, hải quân và không quân của Iran. Tuy nhiên, Tehran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh của Washington trên khắp khu vực.

Máy bay ném bom B-1B. Ảnh: National Security Journal

Sự xuất hiện của B-1B khiến giới phân tích đặt câu hỏi tại sao Mỹ triển khai một trong những nền tảng tấn công tầm xa chủ lực của nước này trong cuộc tấn công Iran.

Dù các cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều cơ sở quân sự của Iran, Tehran vẫn chứng minh nước này còn năng lực sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và các phương thức tác chiến bất đối xứng để tiếp tục gây sức ép lên lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Mỹ mở rộng tấn công khi Iran tiếp tục đáp trả

Việc triển khai B-1B cho thấy Washington đang tìm cách gia tăng sức ép lên Tehran trong bối cảnh Iran tiếp tục tấn công các vị trí của Mỹ và các đối tác trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những cơ sở quân sự có liên hệ với Mỹ, các đồng minh vùng Vịnh, tuyến vận tải và cơ sở hạ tầng quan trọng. Một số cuộc tấn công được cho là đã gây thiệt hại cho tài sản quân sự của Mỹ và làm gián đoạn hoạt động trong khu vực.

Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Những mục tiêu bị ảnh hưởng gồm nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, máy bay, hệ thống radar, thiết bị liên lạc và các tài sản phòng không. Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều địa điểm do lực lượng Mỹ sử dụng, trong đó có các cơ sở ở Kuwait, Qatar, Bahrain và Saudi Arabia. Theo phân tích, các cuộc tấn công của Iran tập trung vào một số hạ tầng quân sự quan trọng, trong đó có các cơ sở liên quan đến hoạt động của máy bay và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ ước tính 42 máy bay Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại trong Chiến dịch Epic Fury. Con số này bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay trinh sát và máy bay tiếp dầu. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin công khai và có thể thay đổi khi các cuộc đánh giá tiếp tục được tiến hành. Trong số các phương tiện được báo cáo bị thiệt hại hoặc mất mát có máy bay F-15E Strike Eagle, F-35, A-10 và máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Trong khi Lầu Năm Góc khẳng định các hoạt động quân sự của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, việc Tehran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả đã khiến thông điệp của Washington cho rằng Iran bị vô hiệu hóa về mặt quân sự dường như không có ý nghĩa trên thực tế.

Thông điệp cứng rắn phía sau việc triển khai B-1B Lancer

Việc Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B Lancer được xem là một động thái đáng chú ý, cho thấy mức độ leo thang cao hơn so với các hoạt động tác chiến thông thường của máy bay chiến đấu.

Không giống các máy bay chiến thuật thường hoạt động gần khu vực chiến sự và mang tải trọng vũ khí hạn chế hơn, B-1B có khả năng bay đường dài, mang theo khối lượng lớn vũ khí chính xác và tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sự xuất hiện của B-1B không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn mang thông điệp chiến lược. Bằng cách đưa máy bay ném bom tầm xa vào chiến dịch, Washington cho thấy khả năng nhanh chóng mở rộng quy mô và cường độ các cuộc tấn công nếu Iran tiếp tục nhằm vào lực lượng Mỹ và các đồng minh.

Động thái này cũng cho thấy các quan chức Mỹ giờ đây đánh giá Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đủ để đe dọa lợi ích của Washington, bất chấp nhiều tháng hứng chịu các cuộc tấn công. Nếu năng lực quân sự của Iran thực sự bị vô hiệu hóa hoàn toàn, nhu cầu triển khai một trong những nền tảng tấn công tầm xa mạnh nhất của Mỹ vào cuộc xung đột sẽ không ở mức cấp thiết như hiện nay.

Bất chấp căng thẳng quân sự gia tăng, các kênh ngoại giao vẫn tiếp tục được duy trì. Qatar đang tiếp tục các nỗ lực trung gian với sự tham gia của các quan chức Mỹ, Iran và Oman, nhằm khôi phục an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Iran vẫn chưa chấp thuận những đề xuất mới nhất do các bên trung gian đưa ra. Nhà Trắng cũng chưa cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong bao lâu trước khi Washington đưa ra những quyết định quân sự tiếp theo.