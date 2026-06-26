Nga dồn quân đánh "vành đai pháo đài", Ukraine tập kích tầm xa đáp trả

Nga đẩy mạnh đà tiến công ở miền Đông

Nga tiếp tục duy trì đà tiến công tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi Moscow tập trung phần lớn lực lượng chiến đấu. Các hoạt động quân sự hiện chủ yếu hướng đến khu vực Kostyantynivka và Lyman, hai đô thị quan trọng nằm trong hệ thống phòng thủ mà Ukraine thường gọi là “vành đai pháo đài”.

Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moscow. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 23/6 dẫn các nguồn quân sự cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Kostyantynivka và tiến tới vùng ngoại ô phía đông bắc thành phố.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, một số khu vực tại đây hiện vẫn là vùng tranh chấp, chưa nằm dưới sự kiểm soát ổn định của bất kỳ bên nào.

Bà Kateryna Stepanenko, Trưởng nhóm nghiên cứu về Nga của ISW, nhận định các hoạt động hiện nay chủ yếu là những đợt thâm nhập quy mô nhỏ. Theo bà, các nhóm binh sĩ Nga với quân số hạn chế đang tiến vào một số vị trí trong thành phố, song việc thiết lập và củng cố quyền kiểm soát tại những khu vực này vẫn cần thêm thời gian và nguồn lực.

Các binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến cho biết, tình hình quanh Kostyantynivka đã trở nên khó khăn hơn trong những tuần gần đây. Ông Kostiantyn Melnykov, sĩ quan của Lữ đoàn Cơ giới số 24 Ukraine đang hoạt động tại khu vực Chasiv Yar gần đó cho biết, số lượng các cuộc không kích nhằm vào khu vực Kostyantynivka đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua.

Donbass từ lâu được xem là mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch quân sự của Nga. Khu vực này bao gồm mạng lưới các thành phố công nghiệp cùng hệ thống đường sắt và đường bộ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động phòng thủ và hậu cần của Ukraine. Trong bối cảnh đó, Kostyantynivka và các khu vực lân cận được đánh giá là những mục tiêu chiến lược quan trọng.

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đang sử dụng chiến thuật triển khai các nhóm bộ binh nhỏ để từng bước thâm nhập vào khu vực đô thị. Đây được cho là cách tiếp cận tương tự từng được áp dụng trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Pokrovsk hồi đầu năm 2026, một trận đánh kéo dài nhiều tháng với các đợt giao tranh liên tục.

Ông Yuriy Madyar, quyền Phó tư lệnh Quân đoàn 19 của Ukraine, cho biết trong một số trường hợp lực lượng Ukraine chỉ phát hiện từng binh sĩ Nga riêng lẻ tiến vào các vị trí tiền phương. Một số chuyên gia cho rằng điều kiện thời tiết mùa hè cùng lớp cây cối rậm rạp đã tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động cơ động và ngụy trang trên chiến trường, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả sử dụng máy bay không người lái.

Trong khi đó, xuất hiện các báo cáo cho rằng Nga đặt mục tiêu đạt thêm những bước tiến đáng kể tại Donbass. Nhà phân tích Stepanenko cho rằng các diễn biến tại mặt trận Donetsk cũng mang ý nghĩa đáng kể về mặt thông tin và tuyên truyền, trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều tìm cách khẳng định những kết quả đạt được trên chiến trường.

Liên quan đến khu vực Lyman, người phát ngôn lực lượng Ukraine Viktor Tregubov cho biết các hoạt động quân sự tại đây đang gia tăng, đặc biệt ở phía bắc thành phố. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn duy trì khả năng phòng thủ tại đây.

Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa

Trong khi giao tranh trên tiền tuyến tiếp diễn, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Hôm 21 và 22/6, khu vực Moscow tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công bằng UAV, đánh dấu lần thứ ba trong vòng một tuần nơi đây bị nhắm mục tiêu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự với mục đích gây xáo trộn cuộc sống người dân nước này. Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào một cơ sở dầu mỏ ở ngoại ô Moscow hồi tuần trước. Theo các hình ảnh và báo cáo được công bố, hệ thống phòng không Nga đã được triển khai để đánh chặn các mục tiêu trên không trong khu vực.

Bất chấp các cuộc tấn công của Ukraine, ông Putin khẳng định Nga vẫn kiên định với các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự. "Chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu cần thiết", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Những ngày gần đây, Ukraine cũng gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Theo các nguồn tin từ Ukraine, lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu hạ tầng và hậu cần tại Crimea, trong đó có một cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu.

Ông Mikhail Razvozhaev, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết thành phố đã xảy ra sự cố mất điện sau các cuộc tấn công nhằm vào một trạm biến áp. Theo ông, hai người bị thương trong các vụ việc xảy ra trong đêm.

Hải quân Ukraine tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số phà được cho là tham gia vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị phục vụ hoạt động quân sự của Nga tới bán đảo Crimea, khiến các phương tiện này không thể tiếp tục hoạt động.

Phát biểu với truyền thông địa phương tuần trước, ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với hệ thống hậu cần của Nga tại Crimea. Theo ông, xu hướng này có thể làm gia tăng mức độ cô lập của bán đảo trong thời gian tới.

Việc Nga duy trì đà tiến công ở Donbass trong khi Ukraine mở rộng các đòn tấn công tầm xa cho thấy xung đột đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn trên cả tiền tuyến lẫn hậu phương. Kết quả của các chiến dịch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến trường trong những tháng tới.