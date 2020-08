Ông Trump tìm cách xoay chuyển tình thế trước liên danh Biden-Harris

Việc ứng cử viên Tổng thống Joe Biden lựa chọn Thượng nghị sỹ Kamala Harris làm liên danh tranh cử đã đặt ra một thách thức hoàn toàn mới cho đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump vốn đang nỗ lực tìm ra một chiến dịch tấn công hiệu quả nhằm vào đối thủ.

Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ Kamala Harris. Ảnh: The Australian.

Chiến lược “khích tướng” của Biden

Chỉ vài phút sau khi ứng cử viên Joe Biden tuyên bố lựa chọn bà Kamala Harris là Phó Tổng thống nếu ông thắng cử, Tổng thống Trump chỉ trích bà Harris là “một người tồi tệ”, “thiếu tôn trọng” còn đội ngũ tranh cử của ông khắc họa nữ nghị sỹ này như một “nhân vật cực đoan” cho rằng bà sẽ kéo một Biden ôn hòa về phía cánh tả.

Nhưng theo Reuters, có rất ít bằng chứng cho thấy công chúng coi bà Kalama Harris –cựu công tố viên và Tổng chưởng lý bang California vốn có quan hệ chặt chẽ với đảng Dân chủ, là nhân vật cấp tiến.

Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố hôm 12/8 cho biết, cứ 10 nghị sỹ Dân chủ thì có gần 9 người ủng hộ bà Harris là ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng này.

Bà Kamala Harris là một nhà vận động tranh cử kỳ cựu, đã không ít lần làm nên lịch sử. Bà là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ và là nữ Thượng nghị sĩ da màu thứ 2 của nước này.

Danh tiếng của bà nổi trội hơn ứng cử viên Tổng thống Biden đối với các cử tri nữ giới, cử tri trẻ và ngay cả với các nghị sỹ Cộng hòa. Theo kết quả thăm dò, 21% cử tri đảng Cộng hòa đã đăng ký đi bầu cử có ấn tượng tốt với Harris, trong khi chỉ có 13% có ấn tượng tốt với ông Biden.

Một cuộc khảo sát tương tự thực hiện trong hai ngày 11 và 12/8 cũng cho thấy 60% người Mỹ coi việc lựa chọn bà Harris, người Mỹ gốc Ấn, phụ nữ da màu đầu tiên làm Phó Tổng thống là “một cột mốc quan” trọng đối với nước Mỹ. Thượng nghị sỹ bang California cũng được đánh giá là nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ông Biden trong các nhóm nhân khẩu học chính. Điều này nêu bật tiềm năng của bà trong việc giúp ứng cử viên Joe Biden gia tăng sự ủng hộ trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020.

Cũng theo cuộc khảo sát, 60% phụ nữ Mỹ cho biết họ có cái nhìn thiện cảm đối với bà Harris, còn tỷ lệ này đối với ông Biden là 53%. Phụ nữ là lực lượng chiếm số lượng áp đảo trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Họ chiếm tỷ lệ cử tri lớn hơn nam giới. Trước đó vào năm 2018, đảng Dân chủ đã thắng thế ở Hạ viện nhờ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các phụ nữ da trắng có trình độ đại học.

Về tổng thế, ứng cử viên Joe Biden có lợi thế hơn Trump khi xét đến nhóm cử tri là nữ giới, nhưng ông vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ của phụ nữ da màu những tháng gần đây, trong khi đó phụ nữ da trắng không có bằng đại học vẫn nghiêng về Tổng thống Trump. Thượng nghị sỹ Kamala Harris được cho là có thể giúp ông Biden khắc phục được điểm yếu này.

Như vậy có thể nói, với việc lựa chọn bà Harris làm liên danh tranh cử, ông Biden không chỉ có thêm một trợ thủ đắc lực mà còn tiến gần hơn tới lớp cử tri đặc thù là phụ nữ da màu. Hơn nữa, bà Harris cũng là người có quan điểm đối lập với Tổng thống Trump trong nhiều vấn đề và thường đưa ra những câu chất vấn quyết liệt, dồn dập tại những buổi điều trần của Thượng viện nhắm vào quan chức dưới quyền ông Trump. Một số nhà phân tích cho rằng, đây cũng có thể là chiến lược “khích tướng” của ông Biden đối với Tổng thống Trump.

Ông Biden lập kỷ lục gây quỹ sau khi chọn bà Harris làm liên danh tranh cử VOV.VN - “Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã huy động được 26 triệu USD. Có 150.000 người đã tham gia đóng góp”, ông Biden thông báo.

Trump tính nước xoay chuyển tình thế

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã sụt giảm nghiêm trọng thời gian gần đây do cách xử lý của ông đối với dịch bệnh Covid-19, suy thoái kinh tế và các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát.

Trong một nỗ lực nhằm thay đổi quỹ đạo cuộc đua, ông Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa đã nhanh chóng tung ra chiến dịch “tấn công phối hợp” nhằm vào bà Harris ngay sau khi quyết định của ông Biden được công bố.

Đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên để công kích lập trường ban đầu mà bà Harris đưa ra khi bà thực hiện nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng năm 2019. Ở thời điểm đó, bà ủng hộ các đề xuất về chính sách như Thỏa Thuận xanh – một kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch đầy hoài bão hay chính sách Medicare for All (chăm sóc y tế cho mọi nhà) do chính phủ tài trợ. Cả hai đề xuất này đều không nhận được sự ủng hộ của ông Biden.

Mặc dù bà Harris đã thay đổi một số quan điểm về chính sách trong suốt chiến dịch tranh cử nhằm tiến gần hơn đến đích cuối. Tuy nhiên đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump vẫn cho thấy quyết tâm sẽ khắc họa bà như một nhân vật “cánh tả cực đoan”, đồng thời cho rằng ông Biden, 77 tuổi có thể sẽ sớm mãn nhiệm và bị bà Harris thay thế.

Bên cạnh đó, đội ngũ của ông Trump cũng cho biết sẽ tìm cách tô đậm những lời chỉ trích bà Harris từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi về hồ sơ tư pháp hình sự của bà, với hy vọng sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa nữ nghị sỹ này với khu vực bầu cử trung thành nhất của đảng Dân chủ.

Trong thời gian tranh cử ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, bà Harris từng bị chỉ trích mạnh mẽ khi có nhiều nhân vật cho rằng các hồ sơ tố tụng của bà thể hiện việc ủng hộ quá mức việc thực thi pháp luật. Kể từ đó bà đã dần thay đổi quan điểm, ủng hộ việc cải cách tư pháp-hình sự.

Tuy nhiên về mặt cá nhân, các trợ lý của ông Trump đều phải thừa nhận bà Kamala Harris là một đối thủ đáng gờm. Một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cho biết, khi lựa chọn bà Harris làm liên danh tranh cử, ông Biden đã có sự sẵn sàng chuẩn bị cho màn tranh luận gay cấn nhất vào tháng 10/2020.

Theo Reuters, chiến dịch tấn công chính trị của Tổng thống Trump cũng có thể gặp không ít rủi ro nếu bị hiểu như sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ da màu đầu tiên có tấm vé chạy đua vào vị trí cao cấp trong chính phủ Mỹ. Điều này sẽ làm phức tạp hơn nỗ lực của ông nhằm gia tăng sự ủng hộ của nhóm cử tri nữ giới.

Sarah Longwell – người tham gia thực hiện cuộc thăm dò dư luận của Reuters cho biết, các cố vấn của ông Trump cần phải cẩn trọng hơn khi đưa ra những lời hùng biện mạnh mẽ nhằm chống lại đối thủ của họ, đặc biệt là với bà Kamala Harris. Hiện nay, đã có những ý kiến cảnh báo về việc tái diễn kịch bản giống cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016./.