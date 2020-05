Trợ lý Tổng thống Trump mắc Covid-19: Lời cảnh báo tới Nhà Trắng?

Tổng thống Trump đã thận trọng hơn

Khi được hỏi về bệnh tình của người trợ lý riêng đã mắc Covid-19, Tổng thống Mỹ cho biết: “Tôi rất ít tiếp xúc riêng với anh ta”. Dù vậy, ông Trump cũng cho biết, ông cùng toàn bộ quan chức và nhân viên Nhà Trắng sẽ phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 thường xuyên hơn.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania bước ra từ Nhà Trắng. Ảnh: New York Times

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định, cả ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đều đã được xác định âm tính với virus SARS-CoV-2 và sức khoẻ của cả 2 “đều rất tốt”.

Dù vậy, việc một trợ lý riêng của Tổng thống Mỹ mắc Covid-19 cũng đã làm dấy lên nghi ngại về việc những người làm việc trong Nhà Trắng sẽ được đảm bảo sức khoẻ như thế nào đặc biệt là khi hầu hết những người trong số này đều không sử dụng khẩu trang.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết, để bảo đảm sức khoẻ cho Tổng thống và gia đình ông cùng toàn bộ những người làm việc tại Nhà Trắng, bác sỹ riêng của ông Trump cùng các nhóm đặc vụ đã “tiến hành những biện pháp đặc biệt”.

“Ngoài việc đảm bảo giãn cách xã hội, đo thân nhiệt hàng ngày, theo dõi các triệu chứng, yêu cầu vệ sinh tay sạch sẽ và lau dọn kỹ càng mọi không gian làm việc và nghỉ ngơi, tất cả những nhân viên cũng như mọi khách mời có tiếp xúc gần với Tổng thống và Phó Tổng thống đều phải xét nghiệm hàng ngày”, ông Deere nói thêm.

Tuy nhiên, điều khiến người dân Mỹ cảm thấy bất an là cho đến thời điểm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn không đeo khẩu trang và nhiều quan chức Nhà Trắng cũng làm như vậy. Khi được hỏi về sự bất thường này, Tổng thống Trump khẳng định: “Rất nhiều người ở Nhà Trắng vẫn đeo khẩu trang và tôi thấy họ liên tục”.

Khu vực diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít Đức. Ảnh: AP

Sự quả cảm từ các cựu binh Thế chiến 2

Thông tin trợ lý riêng của ông Trump mắc Covid-19 được công bố đúng 1 ngày trước khi 8 cựu binh Mỹ từng tham gia Thế chiến 2, hầu hết đều hơn 95 tuổi – độ tuổi được cho là có nguy cơ cao mắc Covid-19 – được mời tham gia chụp ảnh chung tại Nhà Trắng và tham dự lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít Đức vào ngày 8/5.

Tại buổi lễ chụp ảnh chung, các cựu binh được mời chụp ảnh cùng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania và Bộ trưởng Quốc phòng qua các thời kỳ. Các cựu binh sẽ được xét nghiệm trước khi tiến vào Nhà Trắng và sẽ đi cùng đoàn xe của Tổng thống tới dự lễ kỷ niệm. Một số thân nhân của các cựu binh đã bày tỏ lo ngại về khả năng các cựu binh có thể mắc Covid-19 khi dịch bệnh này vẫn đang lan rộng ở thủ đô Washington.

“Tôi nghĩ việc để những nhân chứng cuối cùng của Thế chiến 2 đi dọc đất nước để đến Washington chụp ảnh trong đại dịch Covid-19 là khá vô trách nhiệm. Những người trên 80 tuổi rất dễ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và cơ hội để họ được chữa khỏi bệnh là rất thấp. Tôi biết đó là sự lựa chọn của ông mình, nhưng thật vô trách nhiệm khi họ có thể tổ chức một sự kiện như vậy”, cô Alex Melikian, cháu của cựu binh Gregory Melikian, 97 tuổi, chia sẻ.

Để trấn an cho những lo ngại này, giới chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng đã làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho các cựu binh, Tổng thống, Đệ nhất phu nhân cùng nhiều nhân vật tham gia sự kiện được an toàn trước đại dịch Covid 19.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Judd Deere tuyên bố: “Cánh báo chí có quyền đặt câu hỏi về quyết định tham gia lễ kỷ niệm cấp quốc gia của những anh hùng quả cảm trong Thế chiến 2 và 75 năm chiến thắng Phát xít Đức. Khi còn trẻ, những người anh hùng này dám nhìn thẳng vào mắt quỷ dữ. Sẽ không có dịch bệnh nào có thể ngăn cản họ tham gia vào sự kiện đáng nhớ này”.

Trong khi đó, ông Timothy Davis, người đứng ra tổ chức cuộc gặp giữa các cựu binh và Tổng thống Mỹ cho biết, ông từng liên hệ với Nhà Trắng để tổ chức cho các cựu chiến binh đến Moscow nhưng chuyến đi đã bị huỷ bỏ vì đại dịch Cvoid-19. Ông rất mừng vì sau đó Tổng thống chấp thuận lời mời cùng tham gia với các cựu chiến binh tại lễ kỷ niệm. “Chỉ vài năm nữa, có thể chúng ta sẽ mất đi những nhân chứng vô giá này”, ông Davis chia sẻ.

Cũng theo ông Davis, ông rất tôn trọng sự lo lắng của những người như cháu gái cụ Gregory Melikian, nhưng nói thêm rằng, các cựu binh hiểu rõ những nguy cơ đó và chấp nhận mạo hiểm: “Đó chính là mong muốn của họ. Các cựu binh hiểu rằng, họ cũng không sống được bao lâu nữa. Những lời họ nói, những câu chuyện của họ cần được lưu lại”./.