Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga

Phản công của Ukraine đã khai màn

Tổng thống Nga Putin hôm 9/6 nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu, thể hiện ở việc Ukraine sử dụng "lực lượng dự bị chiến lược". Chiến dịch phản công này được cho là đã diễn ra được khoảng 1 tuần.

Quân Ukraine tấn công thăm dò vài nơi ở tỉnh Zaporozhye và vùng Donetsk gần đó để tìm các điểm yếu trong thế trận của Nga. Nếu phát hiện ra các điểm yếu, lực lượng Ukraine sẽ điều chuyển quân và vũ khí tập trung đánh vào những nơi đó. Theo các nguồn tin Ukraine, chiến sự dữ dội đã diễn ra ở nhiều nơi, trong đó cả Donetsk và Bakhmut.

Hình ảnh xe tăng, xe thiết giáp Ukraine bị phía Nga bắn cháy, được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây. Ảnh: RT.



Ukraine chưa chính thức tuyên bố mở cuộc phản công. Tuy nhiên, 4 quân nhân Ukraine nói với tờ Washington Post rằng lực lượng Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công ở Đông Nam vào tuần này.

Cuộc phản công của Ukraine có thể kéo dài vài tháng và sẽ kiểm tra tính hiệu quả của kế hoạch do Mỹ vạch ra cho việc huấn luyện và vũ trang các lực lượng Ukraine bằng các thiết bị tiên tiến hơn nữa.

Các trận đánh nảy lửa và tổn thất của Ukraine khi vượt bãi mìn dưới hỏa lực Nga

Lữ đoàn cơ giới 33 và lữ đoàn tấn công 47 của quân đội Ukraine đã tập trung nhiều xe tăng Leopard (do Đức sản xuất) và xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ sản xuất) cho cuộc tiến công mãnh liệt vào các vị trí quân Nga ở phía Nam của Mala Tokmachka ở tỉnh Zaporozhye, miền Nam Ukraine vào các ngày 7-8/6/2023.

Một bãi mìn dày đặc nằm giữa các quân nhân Ukraine và mục tiêu tiến công của họ. Phía Ukraine biết rõ điều đó và họ đã triển khai ít nhất một xe công binh IMR-2 và một xe phá mìn Leopard 2R với hy vọng cày tung các quả mìn và dọn sạch đường cho ít nhất một đại đội xe chiến đấu bộ binh M-2A2 Bradley thuộc lữ đoàn 47 và một số xe tăng Leopard 2A6 thuộc lữ đoàn 33.

Cuộc tấn công này vào hệ thống công sự kiên cố của Nga đã thất bại. Việc mở cửa đột phá là công đoạn khó khăn nhất và thường đổ nhiều xương máu nhất trong cuộc tấn công bằng xe thiết giáp.

Tình hình có thể tệ hại hơn nữa cho Ukraine nếu họ không thể khôi phục và sửa chữa được các xe thiết giáp của họ bị hư hại trong cuộc tấn công này. Kíp xe phá mìn Leopard 2R đã bỏ lại phần cày mìn to nặng do Anh chế tạo để rút lui khẩn trương khỏi chiến trường.

Hôm 7/6, thông tin cho hay Nga đã phá hủy thành công ít nhất một hoặc xe tăng Leopard 2. Ngày 8/6, một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ sản xuất) bị hủy diệt.

Các nhóm theo dõi vũ khí và phân tích thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) vào ngày 9/6 xác nhận quân đội Nga đã phá hủy chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley đầu tiên của Ukraine ở tỉnh Zaporozhye. Ảnh về chiếc xe bị phá hủy đã được chia sè rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo các cập nhật nói trên, có thêm 3 chiếc Bradley, 1 xe tăng Leopard 2A6, và một thiết bị phá mìn thiết giáp BMR-2 bị hư hại hoặc bị bỏ lại ở gần chiếc Bradley bị phá hủy đầu tiên.

Oryx - trang web phân tích quốc phòng dựa trên thông tin tình báo nguồn mở, đã kiểm chứng thông tin quân Nga phá hủy được xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc phá hủy nói trên bằng đoạn video ghi cảnh một đoàn xe quân sự gồm xe tăng Leopard 2 và các xe thiết giáp khác của Ukraine đi qua một đoạn đường đất bên ngoài Mala Tokmachka. Một trong các xe tăng này hứng chịu đòn tấn công dữ dội của pháo binh Nga.

Một nhóm theo dõi chiến tranh trực tuyến vào hôm 9/6 đã chia sẻ các hình ảnh về xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Bradley cùng các binh sĩ Ukraine tử trận.

Các video và bức ảnh do các blogger Nga đăng tải và được New York Times kiểm chứng cho thấy ít nhất 3 xe tăng Leopard 2 (do Đức sản xuất) và 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ chế tạo) và đã bị Nga phá hủy hoặc bị quân Ukraine bỏ lại để rút lui khẩn.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, UAV đã được sử dụng để chỉ thị mục tiêu cho đòn pháo kích, đồng thời đánh giá các thiệt hại gây ra cho đối phương.

Hôm 8/6, các lực lượng Ukraine tấn công các vị trị bên trong và xung quanh thành phố Orikhiv ở tỉnh Zaporozhye. Tin tức cho hay, Ukraine hứng chịu tổn thất đáng kể trong hoạt động tiến công này. Một số quan chức Mỹ thừa nhận phía Ukraine có các tổn thất đó.

Hôm 9/6 chiến sự vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều nơi trên chiến trường Ukraine, bất chấp tình trạng ngập lụt do vỡ đập thủy điện trên sông Dnieper. Hai quan chức cao cấp giấu tên của Mỹ xác nhận rằng các binh sĩ Ukraine, như dự báo, đã hứng chịu thương vong và tổn thất thiết bị.

Ukraine ngày càng khó phản công Nga vì các lý do sau VOV.VN - Mặt trận miền Nam Ukraine ngày càng nóng bỏng và các binh sĩ Ukraine ngày càng nhận thức rõ rằng cuộc tấn công của họ trong năm 2023 này sẽ không đơn giản như cuộc phản công Nga mà họ thực hiện thành công vào mùa thu năm 2022.

Ukraine phải thay đổi chiến thuật?

Trong bản cập nhật hàng ngày, Viện Nghiên cứu chiến tranh (có trụ sở ở Mỹ) cho biết, các lực lượng Nga đã giành lại những vị trí ban đầu của mình vào hôm 8/6.

Thực tế trong các trận đánh hôm 7-8/6 có thể đòi hỏi lực lượng tấn công gồm 2 lữ đoàn 33 và 47 của Ukraine phải thay đổi chiến thuật giống như lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 đã thực hiện khi tấn công phòng tuyến của Nga. Các lữ đoàn nói trên cần phải gia tăng nỗ lực gỡ mìn hoặc tìm cách khác để vượt qua các bãi mìn.

Trong trận đánh ở Mala Tokmachka, có thông tin phía Nga còn huy động cả trực thăng tấn công. Do vậy, Ukraine phải tính cả phương án phòng không chặt chẽ hơn.

Theo Forbes, các đồng minh của Ukraine đã cam kết cung cấp cho nước này 85 xe tăng Leopard 2, gồm phiên bản A4 nòng ngắn, phiên bản A5 nòng ngắn mới hơn, và mẫu A6 nòng dài. Như vậy, nếu tính thêm cả các loại xe tăng nữa do phương Tây viện trợ, Ukraine vẫn còn tiềm năng tấn công tiếp, như nhận định của Tổng thống Nga Putin.

Theo các thông tin dựa trên các kênh Telegram khác nhau của Nga, phía Ukraine hiện đang nỗ lực tiến qua vùng nằm giữa Orkikhiv và Tokmak ở tỉnh Zaporozhye. Khu vực này có tầm quan trọng chiến lược với Ukraine vì họ cần vượt qua đó để tiếp cận bán đảo Crimea.

Pháo đài thép sâu rộng của Nga

Chưa có nhiều thông tin về thiệt hại bên phía Nga, nhưng thông thường bên tấn công hứng chịu thương vong ban đầu lớn hơn bên phòng thủ trong công sự. Giới phân tích đã cảnh báo rằng đột phá qua các tuyến phòng ngự của Nga sẽ rất khó khăn và phải trả một giá đắt.

Quân Nga đã xây dựng nhiều lớp phòng thủ, với chiến hào, hầm ngầm, bãi mìn, chướng ngại vật bằng bê tông cản xe tăng và các ụ súng. Địa hình bằng phẳng, trống trải khiến lực lượng tấn công của Ukraine sẽ phải phơi mặt trước hỏa lực pháo binh và không quân của Nga.

Các nhà phân tích thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington (Mỹ) nhận định: Zaporozhye là nơi mà Nga "thiết kế một trong các hệ thống phòng ngự lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II". Dựa trên dữ liệu vệ tinh, báo cáo của CSIS (công bố vào hôm 9/6) cho rằng phòng tuyến của Nga ở đây sâu tới hơn 9,6km, gấp hơn 2 lần độ sâu phòng tuyến được Nga dựng lên ở các nơi khác./.