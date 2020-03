Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”

(Từ trái qua phải) Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO Michael Ryan, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và bà Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật của chương trình khẩn cấp của WHO tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/3/2020. Ảnh: AFP