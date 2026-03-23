Quốc hội Lào khoá X bầu các lãnh đạo chủ chốt

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX Saysomphon Phomvihane cho biết, kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa X sẽ cùng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V; xem xét và thông qua việc bầu nhân sự vào các chức danh cao nhất của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ; xem xét, thông qua báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030)...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Kỳ họp. Nguồn: Đài Phát thanh quốc gia Lào

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon Phomvihane kêu gọi các đại biểu Quốc hội cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm chính trị của bản thân, tập trung trí tuệ, kiến thức, năng lực trong nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, phù hợp quy định của pháp luật đi đến thống nhất, thông qua các nội dung được đưa ra thảo luận tại kỳ họp lần này nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khóa X đã khai mạc vào sáng nay (23/3). Nguồn: Đài Phát thanh quốc gia Lào

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Saysomphone Phomvihane (Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX) tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; bầu ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2030; bầu ông Sonexay Siphandone tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2026-2030. Quốc hội Lào cũng bỏ phiếu thông qua các vị trí như Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ…