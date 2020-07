Quốc hội Libya kêu gọi quân đội Ai Cập can thiệp để bảo vệ an ninh

Tối 13/7 (giờ địa phương), Quốc hội Libya (thuộc chính quyền miền Đông được lực lượng Quân đội quốc gia Libya của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn) ra tuyên bố kêu gọi quân đội Ai Cập can thiệp, trong trường hợp an ninh quốc gia chung của hai nước bị đe dọa.

Quốc hội Libya (Nguồn: RT).

Quốc hội Libya cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp tình hình bằng việc hậu thuẫn các lực lượng phiến quân vũ trang kiểm soát miền Tây Libya và chi phối chính quyền khu vực này trên thực tế. Sự can thiệp này đã đe dọa trực tiếp đến an ninh của Libya và các quốc gia láng giềng, trong đó có Ai Cập.

Quốc hội Libya cũng hoan nghênh các nội dung trong phát biểu mới đây của Tổng thống Ai Cập trước sự chứng kiến của đại diện các bộ lạc Libya, trong đó kêu gọi sự phối hợp các nỗ lực giữa hai nước nhằm đạt được an ninh và ổn định.

Trong tuyên bố, Quốc hội Libya khẳng định vai trò là cơ quan đại diện hợp pháp duy nhất được người dân Libya bầu chọn và thể hiện nguyện vọng tự do, đồng thời nhấn mạnh cần đảm bảo phân phối bình đẳng mọi nguồn tài nguyên của người dân, trong đó có nguồn lợi dầu mỏ.

Tuyên bố của Quốc hội Libya được đưa ra trong bối cảnh tình hình Libya đang diễn biến ngày càng phức tạp, mặc dù cộng đồng quốc tế đang có những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại. Trên thực địa, những ngày qua các lực lượng thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) và Quân đội quốc gia Libya (LNA) tiếp tục huy động lực lượng lớn xung quanh thành phố ven biển Sirte, báo hiệu khả năng chiến sự bùng phát ác liệt trong thời gian tới./.