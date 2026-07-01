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Quốc hội Litva phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevicius làm Thủ tướng mới

Thứ Tư, 06:22, 01/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, Quốc hội Litva chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Mindaugas Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, làm Thủ tướng mới của nước này, mở ra một giai đoạn ổn định cho Litva sau những biến động trong liên minh cầm quyền.

Trong phiên họp Quốc hội Litva diễn ra ngày 30/6, đề cử ông Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, làm Thủ tướng đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của các nhà lập pháp, với 80 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 28 phiếu trắng.

Theo quy định của Hiến pháp Litva, Tổng thống có thẩm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng, tuy nhiên các quyết định này đều phải được sự chấp thuận của Quốc hội. Sau khi nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội, ông Sinkevičius sẽ chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ khi Tổng thống Gitanas Nausėda ký quyết định bổ nhiệm cuối cùng.

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Ông Litva Mindaugas Sinkevičius. Ảnh: lrt.lt

Ông Sinkevičius sẽ có 15 ngày để phối hợp với Tổng thống trong việc thành lập nội các mới, cũng như xây dựng chương trình hành động cụ thể. Sau khi hoàn thiện, ông sẽ trình bày toàn bộ danh sách nội các và chương trình chính phủ trước Quốc hội để thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội cho biết, các ưu tiên hàng đầu của nội các mới sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, cải thiện tình hình dân số và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và vị thế của đất nước.

Ông Sinkevičius, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Litva sau khi cựu Thủ tướng Inga Ruginienė từ chức, tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc liên minh cầm quyền. Chính phủ hiện tại sẽ bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Dân chủ “Vì Litva” và Liên minh Nông dân, Xanh và Gia đình Kitô giáo Litva. Liên minh này giữ 75 ghế trong Quốc hội gồm 141 ghế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính sách của nội các mới. Sự hợp tác giữa Liên minh ba đảng này được kỳ vọng sẽ đưa Litva phát triển ổn định và thịnh vượng trong thời gian tới.

Như Hoa/VOV-Praha
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