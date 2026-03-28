Quốc hội Mông Cổ thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Zandanshatar

Theo thông báo từ Quốc hội Mông Cổ, trong số 126 nghị sĩ, có 73 người tham dự phiên họp. Kết quả biểu quyết cho thấy 74% số nghị sĩ có mặt đã bỏ phiếu đồng ý để ông Zandanshatar thôi giữ chức vụ Thủ tướng.

Thủ tướng Mông Cổ Gombjavyn Zandanshatar. Ảnh: CCTV

Phát biểu trước Quốc hội, ông Zandanshatar cho biết quyết định từ chức được đưa ra trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Theo quy định pháp luật Mông Cổ, ông Zandanshatar sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng phụ trách tạm quyền cho đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm. Quốc hội nước này có thời hạn 30 ngày để bầu ra tân Thủ tướng.

Ông Gombjavyn Zandanshatar là Thủ tướng thứ 34 của Mông Cổ. Ông được Đảng Nhân dân Mông Cổ đề cử và chính thức được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 6/2025. Trước đó, vào tháng 10/2025, Quốc hội Mông Cổ từng thông qua nghị quyết bãi nhiệm ông, nhưng sau đó bị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh phủ quyết.