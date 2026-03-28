Quốc hội Mông Cổ thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Zandanshatar

Thứ Bảy, 11:28, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 27/3, Quốc hội Mông Cổ (Đại Hội đồng Quốc gia) đã tổ chức phiên họp toàn thể và biểu quyết thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Gombjavyn Zandanshatar.

Theo thông báo từ Quốc hội Mông Cổ, trong số 126 nghị sĩ, có 73 người tham dự phiên họp. Kết quả biểu quyết cho thấy 74% số nghị sĩ có mặt đã bỏ phiếu đồng ý để ông Zandanshatar thôi giữ chức vụ Thủ tướng.

quoc hoi mong co thong qua don tu chuc cua thu tuong zandanshatar hinh anh 1
Thủ tướng Mông Cổ Gombjavyn Zandanshatar. Ảnh: CCTV

Phát biểu trước Quốc hội, ông Zandanshatar cho biết quyết định từ chức được đưa ra trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

Theo quy định pháp luật Mông Cổ, ông Zandanshatar sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng phụ trách tạm quyền cho đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm. Quốc hội nước này có thời hạn 30 ngày để bầu ra tân Thủ tướng.

Ông Gombjavyn Zandanshatar là Thủ tướng thứ 34 của Mông Cổ. Ông được Đảng Nhân dân Mông Cổ đề cử và chính thức được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 6/2025. Trước đó, vào tháng 10/2025, Quốc hội Mông Cổ từng thông qua nghị quyết bãi nhiệm ông, nhưng sau đó bị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh phủ quyết.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Trung Quốc, Mông Cổ khởi công tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ hai

VOV.VN - Trung Quốc và Mông Cổ đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới mới vào ngày 14/5. Đây là tuyến đường sắt quan trọng đối với hợp tác năng lượng giữa hai bên và là tuyến đường sắt thứ hai giữa hai nước kể từ năm 1956.

VOV.VN - Trung Quốc và Mông Cổ đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới mới vào ngày 14/5. Đây là tuyến đường sắt quan trọng đối với hợp tác năng lượng giữa hai bên và là tuyến đường sắt thứ hai giữa hai nước kể từ năm 1956.

Vì sao Mông Cổ không bắt Tổng thống Nga Putin dù chịu sức ép của phương Tây?

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Mông Cổ củng cố ảnh hưởng của Moscow tại châu Á, đồng thời tạo ra một tiền lệ quan trọng. Không những không bắt giữ ông Putin dưới sức ép từ phương Tây, Mông Cổ còn trọng thị đón tiếp nhà lãnh đạo Nga, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Mông Cổ củng cố ảnh hưởng của Moscow tại châu Á, đồng thời tạo ra một tiền lệ quan trọng. Không những không bắt giữ ông Putin dưới sức ép từ phương Tây, Mông Cổ còn trọng thị đón tiếp nhà lãnh đạo Nga, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Ông Putin gọi Mông Cổ là quốc gia thân thiện, đồng minh lâu năm của Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mông Cổ chính là quốc gia thân thiện và đồng minh của Nga trong nhiều thập kỷ.

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mông Cổ chính là quốc gia thân thiện và đồng minh của Nga trong nhiều thập kỷ.

