Romania sẽ triển khai chương trình vũ khí theo tiêu chuẩn NATO

Hai chương trình mua sắm vũ khí, trang thiết bị lớn theo chuẩn NATO đã được Hội đồng Tối cao Quốc phòng (CSAT) và các Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Romania phê duyệt. Các vũ khí hiện tại của quân đội Romania như súng Kalashnikov, được xem là đã lạc hậu và sử dụng cỡ nòng khác với tiêu chuẩn NATO, gây khó khăn trong việc phối hợp với các đồng minh. Do đó, Chương trình "Hệ thống vũ khí cá nhân kiểu NATO" (SAI) tập trung vào việc thay thế các loại vũ khí lỗi thời bằng hơn 200.000 loại vũ khí hiện đại khác nhau.

Những vũ khí này sẽ được trang bị hệ thống ngắm tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến trong các môi trường khác nhau, đặc biệt là tác chiến đô thị. Hợp đồng mua sắm kéo dài 6 năm và yêu cầu nhà thầu chuyển giao công nghệ cho một đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng Romania để sản xuất trong nước.

(Ảnh minh họa: romaniajournal.ro)

Ngoài chương trình "Hệ thống vũ khí cá nhân kiểu NATO", Romania cũng đang phát triển 246 xe chiến đấu bộ binh trên đường ray (MLI) nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện đại, tăng cường khả năng cơ động và đảm bảo tương thích với tiêu chuẩn NATO.

Theo đại diện Bộ Quốc Phòng Romania, mục tiêu chính của hai chương trình này là hiện đại hóa quân đội Romania để đáp ứng các thách thức an ninh hiện tại và đảm bảo khả năng tương tác với các lực lượng của NATO và EU. Ngoài ra, việc trang bị vũ khí và phương tiện mới là cần thiết để thay thế thiết bị cũ, nâng cao hiệu quả trong tác chiến và đảm bảo an toàn cho binh sĩ. Bên cạnh đó, việc tập trung vào sản xuất vũ khí trong nước không chỉ giúp Romania giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài mà còn tăng cường chuỗi cung ứng an toàn và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Theo giới phân tích, việc Romania triển khai các chương trình vũ khí tiêu chuẩn NATO cho thấy nỗ lực của nước này trong việc hiện đại hóa quân đội và hội nhập sâu hơn với NATO. Các chương trình này không chỉ giúp Quân đội Romania nâng cao năng lực tác chiến và tương tác hiệu quả hơn với đồng minh mà còn góp phần mang lại lợi ích lâu dài cho an ninh quốc gia và củng cố vị thế, vai trò của Romania trong NATO.