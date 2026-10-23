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Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại

Thứ Sáu, 11:58, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng về các biện pháp phòng chống tự sát năm 2026, trong đó nêu bật những vấn đề cần chú ý và các biện pháp giải quyết cụ thể.

Theo Sách trắng, trong năm 2025, tại Nhật Bản có 19.188 người tự sát, giảm 1.132 người so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1978, đánh dấu mức thấp nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, văn bản này nhấn mạnh “Ở một số nhóm nhân khẩu học nhất định, số ca tự tử lại chạm mức cao kỷ lục”.

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Phủ Thủ tướng Nhật Bản

Cụ thể, số ca tự tử trong nhóm học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lên tới 538 trường hợp – mức cao nhất kể từ khi dữ liệu liên quan bắt đầu được lưu trữ vào năm 1980. Hơn nữa, tỷ lệ tự tử trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng ở nhóm người từ 19 tuổi trở xuống, cũng như ở phụ nữ độ tuổi 20. Đặc biệt, tình trạng tự sát ở trẻ em được coi là vấn đề đáng báo động.

Để sớm giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Takaichi Sanae chỉ thị: “Dựa vào các kế hoạch hành động đã được thông qua, tất cả các vị Bộ trưởng cần phối hợp chặt chẽ để đạt được kết quả cụ thể, trên tinh thần khẩn trương nhất”.

Bên cạnh đó, Sách trắng phòng chống tự sát Nhật Bản 2026 cũng cho thấy số ca tự sát không giảm ở một số nhóm, bao gồm cả nam giới và nữ giới sống một mình, cũng như phụ nữ đang đi làm nhưng sống cùng người khác. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe, khó khăn tài chính… được xác định là nguyên nhân hoặc động cơ chính dẫn đến các vụ tự tử nêu trên.

Chính phủ Nhật Bản dự định tiếp tục triển khai các nỗ lực toàn diện, bao gồm chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội, hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về tài chính… đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một khuôn khổ đảm bảo cho những cá nhân đang phải đối mặt với lo âu hoặc các vấn đề cá nhân luôn có thể tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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