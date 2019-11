Sân bay nhộn nhịp nhất Hà Lan buộc phải sơ tán do báo động an ninh

Tuy nhiên, trong một thông báo sau đó, Hãng hàng không Air Europa của Tây Ban Nha cho biết, một phi công đã vô tình kích hoạt báo động, gây ra sự cố an ninh lớn tại một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu.



Thông báo của hãng hàng không này nêu rõ, trên máy bay từ Amsterdam tới Madrid, Tây Ban Nha, hệ thống báo động đã vô tình bị kích hoạt, khiến lực lượng an ninh phải triển khai các biện pháp an toàn tại sâu bay. Không có lý do gì phải báo động, tất cả hành khách đều ổn và chờ chuyến bay cất cánh. Hãng cũng gửi lời xin lỗi vì gây phiền phức cho hành khách.



Cảnh sát quân sự Hà Lan trước đó đã thông báo một tình huống đáng ngờ trên máy bay và mở một cuộc điều tra./.