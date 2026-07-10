English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sân bay quốc tế tại bang Florida (Mỹ) chính thức đổi tên thành Donald J. Trump

Thứ Sáu, 12:21, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sân bay quốc tế tại Palm Beach, bang Florida, đã chính thức được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump, trở thành sân bay đầu tiên tại Mỹ mang tên một tổng thống đương nhiệm. 

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), việc đổi tên chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7. Ban quản lý sân bay cho biết quá trình thay đổi biển hiệu, nhận diện thương hiệu và các tài liệu phục vụ hành khách sẽ được triển khai theo từng giai đoạn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Trong thời gian chuyển đổi, mã nhận dạng của sân bay theo quy định của FAA sẽ được đổi từ PBI sang DJT. Mã của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự kiến cũng sẽ được cập nhật vào ngày 18/8.

san bay quoc te tai bang florida my chinh thuc doi ten thanh donald j. trump hinh anh 1
Sân bay quốc tế tại Palm Beach, bang Florida (Ảnh: AP)

Các hãng hàng không lớn của Mỹ cũng đã bắt đầu cập nhật mã sân bay mới trên hệ thống đặt vé từ ngày 10/7. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể sử dụng mã PBI để tìm kiếm các chuyến bay trong giai đoạn chuyển tiếp. Sân bay phục vụ khoảng 8,6-8,7 triệu lượt hành khách mỗi năm, có hơn 10 hãng hàng không khai thác các đường bay đến và đi.

Việc đổi tên được thực hiện sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis ký ban hành đạo luật cho phép đổi tên sân bay hồi đầu năm nay và được FAA phê chuẩn. Theo ban quản lý sân bay, tổng chi phí cho dự án đổi tên ước tính khoảng 5,5 triệu USD. Bang Florida đã cấp 2,75 triệu USD, phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách hoạt động và chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Trong thông báo gửi hành khách, sân bay cho biết việc đổi tên có thể tạo ra nhiều ý kiến khác nhau, song khẳng định mục tiêu cốt lõi vẫn là cung cấp dịch vụ hàng không an toàn, tin cậy và thân thiện trong suốt quá trình chuyển đổi.

Sân bay này nằm gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Palm Beach, nơi ông thường xuyên sử dụng vào mỗi cuối tuần. Việc đổi tên sân bay cũng là diễn biến mới nhất trong việc đưa tên tuổi và hình ảnh của Tổng thống Trump xuất hiện ngày càng nhiều trên các biểu tượng và công trình công cộng của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, chính quyền đã phát hành hộ chiếu phiên bản kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ với chân dung và chữ ký của ông Trump ở trang bên trong.

Bộ Tài chính Mỹ cũng quyết định đưa chữ ký của ông lên các mẫu tiền giấy mới phát hành nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền giấy Mỹ. Ngoài ra, còn nhiều công trình, viện nghiên cứu tại Mỹ… cũng được đổi tên theo ông Trump.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump
Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Nhiều người dân tụ tập biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump tạm cấm người tị nạn từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

Hỗn loạn tại sân bay quốc tế sau sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Nhiều người dân tụ tập biểu tình phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump tạm cấm người tị nạn từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Sân bay quốc tế ở Mỹ bị đe dọa đánh bom
Sân bay quốc tế ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Theo truyền thông Mỹ, chỉ trong ngày 2/6, có ít nhất 5 vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay xuất phát từ các sân bay quốc tế của nước này.

Sân bay quốc tế ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

Sân bay quốc tế ở Mỹ bị đe dọa đánh bom

VOV.VN -Theo truyền thông Mỹ, chỉ trong ngày 2/6, có ít nhất 5 vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay xuất phát từ các sân bay quốc tế của nước này.

Mỹ cảnh báo các mối đe dọa khủng bố tại sân bay quốc tế Uganda
Mỹ cảnh báo các mối đe dọa khủng bố tại sân bay quốc tế Uganda

VOV.VN - Theo thông tin đăng trên trang mạng điện tử của Đại sứ quán Mỹ, sân bay quốc tế Entebbe có thể bị tấn công trong vài giờ tới.

Mỹ cảnh báo các mối đe dọa khủng bố tại sân bay quốc tế Uganda

Mỹ cảnh báo các mối đe dọa khủng bố tại sân bay quốc tế Uganda

VOV.VN - Theo thông tin đăng trên trang mạng điện tử của Đại sứ quán Mỹ, sân bay quốc tế Entebbe có thể bị tấn công trong vài giờ tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ