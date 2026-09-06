Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong



Vụ sập nhà xảy ra lúc 13h30’ chiều 6/9 - theo giờ địa phương. Tòa nhà 6 tầng tại khu vực Satya Niketan, phía Tây Nam Thủ đô New Delhi bị sập được xác nhận là khu nhà trọ với 75 giường ngủ. Theo giới chức địa phương và các nhân chứng, thời điểm tòa nhà bị sập có hàng chục người bên trong.

Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: ANI

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Ít nhất 12 xe cứu hỏa cùng máy xúc và nhiều thiết bị chuyên dụng đang được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân. Một số người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được ít nhất 6 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó 3 người đã được đưa đến nơi an toàn.

Theo các nhân chứng, những người bên trong tòa nhà chủ yếu là sinh viên. Được biết, khu vực Satya Niketan nằm gần khu ký túc xá phía Nam của Đại học Delhi và tập trung đông sinh viên thuê trọ.

Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: ANI

Chính quyền Delhi đã sơ tán tòa nhà liền kề để đề phòng nguy hiểm, đồng thời cho biết, tất cả các cơ quan liên quan đang phối hợp để đẩy nhanh công tác cứu hộ, đồng thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dưới các mảng bê tông và dầm thép, với hy vọng đưa thêm người sống sót ra ngoài.

Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập hiện chưa được công bố. Cơ quan chức năng đang tập trung vào công tác cứu hộ và sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc sau khi tình hình được kiểm soát.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường - Video: ANI