SDF ồ ạt dội hỏa lực xóa sổ thành trì cuối của khủng bố IS ở Syria

Với sự hỗ trợ từ các lực lượng đặc biệt của Mỹ, Anh và Pháp, SDF bắt đầu mở cuộc tấn công nhằm vào hang ổ cuối cùng của IS tại Syria từ đầu tháng 2/2019. Lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công quyết liệt vào ngôi làng Baghouz, thuộc tỉnh Deir Al Zor, nhằm tiêu diệt tàn dư của IS. Lửa bốc lên tại một khu vực ở Baghouz sau một cuộc tấn công của SDF. Lửa lóe sáng cả một góc trời. Nhiều phương tiện giao thông và vũ khí của IS bị phá hủy. Quang cảnh tan hoang sau đợt giao tranh. Một tay súng của SDF đang ngồi canh kho đạn dược. Một tay súng khác của SDF đang ngồi lau chùi vũ khí. Các thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria nắm chắc vũ khí khi tuyên bố phá hủy thành trì cuối cùng của IS tại miền đông Syria, ngày 23/3. "SDF tuyên bố loại bỏ hoàn toàn cái gọi là nhà nước Hồi giáo và đánh bại ISIS trên 100% lãnh thổ", phát ngôn viên SDF Mustefa Bali cho biết trong một thông báo. Một số thành viên của SDF đang chỉnh trang tại lá cờ ở Baghouz. Cờ của SDF tung bay trên nóc một ngôi nhà đã bị phá hủy sau giao tranh . Các binh lính Mỹ ngồi trên xe quân sự ở Deir Al Zor. Phương tiện giao thông bị hư hỏng và lều bạt nằm rải rác trên đường đi. Một nữ chiến binh của SDF tươi cười trước ống kính camera. Các tay súng của SDF ngồi trên thùng của máy xúc đi vào trong làng. Một phần tử của IS đã đầu hàng đi cùng một nhóm phụ nữ đến trạm kiểm soát. Các phần tử IS cùng gia đình lũ lượt kéo ra đầu hàng SDF. Sự thất bại của IS tại Baghouz không những là cột mốc to lớn trong cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến này mà còn đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến kéo dài tám năm qua tại Syria.