中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách đối với người nước ngoài tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 05:44, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù đang rất cần nguồn lực lao động nước ngoài để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nhưng trước tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Nhật Bản ngày một gia tăng, Tokyo đang thúc đẩy sửa đổi chính sách đối với người nước ngoài theo hướng khắt khe hơn.

Theo các số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cung cấp, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, có tới khoảng 96% trong tổng số 1.741 đơn vị hành chính của nước này ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của cư dân người nước ngoài và 51% trong số đó có mức tăng trên 2 lần, cá biệt, có nơi tăng tới 19,5 lần. Cùng với đó, nhiều vấn đề bức xúc đã phát sinh, trong đó có vấn đề người nước ngoài vi phạm pháp luật. Đây là lý do khiến Nhật Bản phải tăng cường các biện pháp đối phó.

se co nhieu thay doi trong chinh sach doi voi nguoi nuoc ngoai tai nhat ban hinh anh 1
Trong năm 2025, số người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản là gần 42,5 triệu lượt. Ảnh: Jiji Press

Theo những tài liệu về chính sách đối với người nước ngoài do đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) công bố trên Trang thông tin điện tử chính thức, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang đẩy mạnh thực hiện chính sách mới với trọng tâm là việc siết chặt quy chế tư cách lưu trú, tăng cường các biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật nói chung và cư trú bất hợp pháp nói riêng đối với người nước ngoài.

Tài liệu do LDP công bố nhấn mạnh “trong bối cảnh cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt qua con số 4 triệu người, có nhiều vấn đề không thể giải quyết được bằng chế độ, chính sách và pháp luật hiện hành”, theo đó, Chính phủ Nhật Bản đang xiết chặt quy chế quản lý người nước ngoài, bao gồm cả những người đang cư trú tại Nhật Bản và khách du lịch.

se co nhieu thay doi trong chinh sach doi voi nguoi nuoc ngoai tai nhat ban hinh anh 2
Phủ Thủ tướng Nhật Bản (ảnh Văn phòng Nội các Nhật Bản)

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng quy chế công nhận tư cách lưu trú cho người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật Bản với những điều kiện khắt khe hơn và đã trình Quốc hội một dự luật nhằm áp dụng hệ thống điện tử tiền nhập cảnh (JESTA), yêu cầu du khách từ các quốc gia được miễn thị thực phải khai báo thông tin trực tuyến trước khi đến Nhật Bản.

Tokyo cũng đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “không có người nước ngoài cư trú bất hợp pháp” thông qua việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao tính răn đe bằng việc tăng nặng các chế tài đối với các hành vi vi phạm, đồng thời khẳng định “không tiếp nhận người nước ngoài một cách không hạn chế và sẽ áp dụng một quy chế phù hợp với hoàn cảnh hiện tại”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: chính sách người nước ngoài Nhật Bản Nhật Bản siết chặt nhập cư cư trú bất hợp pháp tại Nhật lao động nước ngoài ở Nhật quy chế lưu trú Nhật Bản JESTA Nhật Bản du khách miễn thị thực Nhật người nước ngoài vi phạm pháp luật Chính phủ Nhật Bản đảng LDP Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đằng sau sự bất đồng của Cộng hòa Séc với chính sách nhập cư của EU
Đằng sau sự bất đồng của Cộng hòa Séc với chính sách nhập cư của EU

VOV.VN - Chính phủ mới của Cộng hòa Séc, do Thủ tướng Andrej Babiš dẫn dắt từ tháng 12/2025, đã chính thức bác bỏ Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU vì cho rằng các quy định hiện tại không bảo vệ được lợi ích quốc gia và an ninh biên giới.

Đằng sau sự bất đồng của Cộng hòa Séc với chính sách nhập cư của EU

Đằng sau sự bất đồng của Cộng hòa Séc với chính sách nhập cư của EU

VOV.VN - Chính phủ mới của Cộng hòa Séc, do Thủ tướng Andrej Babiš dẫn dắt từ tháng 12/2025, đã chính thức bác bỏ Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU vì cho rằng các quy định hiện tại không bảo vệ được lợi ích quốc gia và an ninh biên giới.

Séc tuyên bố bác bỏ cải cách nhập cư của EU và áp dụng chính sách không khoan dung
Séc tuyên bố bác bỏ cải cách nhập cư của EU và áp dụng chính sách không khoan dung

VOV.VN - Chính phủ mới của Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã tuyên bố sẽ chính thức bác bỏ Hiệp ước mới về Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu và thay vào đó cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với di cư bất hợp pháp.

Séc tuyên bố bác bỏ cải cách nhập cư của EU và áp dụng chính sách không khoan dung

Séc tuyên bố bác bỏ cải cách nhập cư của EU và áp dụng chính sách không khoan dung

VOV.VN - Chính phủ mới của Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã tuyên bố sẽ chính thức bác bỏ Hiệp ước mới về Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu và thay vào đó cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với di cư bất hợp pháp.

Thẩm phán liên bang chặn chính sách trục xuất nhanh người nhập cư của ông Trump
Thẩm phán liên bang chặn chính sách trục xuất nhanh người nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết ngăn cản chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy nhanh tiến độ trục xuất người nhập cư, cho rằng điều này có thể tạo ra “rủi ro đáng kể” và xâm phạm quyền được xét xử công bằng theo Hiến pháp.

Thẩm phán liên bang chặn chính sách trục xuất nhanh người nhập cư của ông Trump

Thẩm phán liên bang chặn chính sách trục xuất nhanh người nhập cư của ông Trump

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết ngăn cản chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy nhanh tiến độ trục xuất người nhập cư, cho rằng điều này có thể tạo ra “rủi ro đáng kể” và xâm phạm quyền được xét xử công bằng theo Hiến pháp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ