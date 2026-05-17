Sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách đối với người nước ngoài tại Nhật Bản

Theo các số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cung cấp, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, có tới khoảng 96% trong tổng số 1.741 đơn vị hành chính của nước này ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của cư dân người nước ngoài và 51% trong số đó có mức tăng trên 2 lần, cá biệt, có nơi tăng tới 19,5 lần. Cùng với đó, nhiều vấn đề bức xúc đã phát sinh, trong đó có vấn đề người nước ngoài vi phạm pháp luật. Đây là lý do khiến Nhật Bản phải tăng cường các biện pháp đối phó.

Trong năm 2025, số người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản là gần 42,5 triệu lượt. Ảnh: Jiji Press

Theo những tài liệu về chính sách đối với người nước ngoài do đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) công bố trên Trang thông tin điện tử chính thức, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang đẩy mạnh thực hiện chính sách mới với trọng tâm là việc siết chặt quy chế tư cách lưu trú, tăng cường các biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật nói chung và cư trú bất hợp pháp nói riêng đối với người nước ngoài.

Tài liệu do LDP công bố nhấn mạnh “trong bối cảnh cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt qua con số 4 triệu người, có nhiều vấn đề không thể giải quyết được bằng chế độ, chính sách và pháp luật hiện hành”, theo đó, Chính phủ Nhật Bản đang xiết chặt quy chế quản lý người nước ngoài, bao gồm cả những người đang cư trú tại Nhật Bản và khách du lịch.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản (ảnh Văn phòng Nội các Nhật Bản)

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng quy chế công nhận tư cách lưu trú cho người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật Bản với những điều kiện khắt khe hơn và đã trình Quốc hội một dự luật nhằm áp dụng hệ thống điện tử tiền nhập cảnh (JESTA), yêu cầu du khách từ các quốc gia được miễn thị thực phải khai báo thông tin trực tuyến trước khi đến Nhật Bản.

Tokyo cũng đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “không có người nước ngoài cư trú bất hợp pháp” thông qua việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao tính răn đe bằng việc tăng nặng các chế tài đối với các hành vi vi phạm, đồng thời khẳng định “không tiếp nhận người nước ngoài một cách không hạn chế và sẽ áp dụng một quy chế phù hợp với hoàn cảnh hiện tại”.