Séc mở lại hầu hết các cửa khẩu biên giới từ 26/5

Do tình hình dịch bệnh đã có những dấu hiệu tích cực, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček cho biết Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nới lỏng các lệnh hạn chế ở khu vực biên giới từ 26/5.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Hầu hết các cửa khẩu tại khu vực biên giới sẽ được mở cửa trở lại, việc kiểm tra dịch tễ tại các khu vực này cũng được thực hiện ngẫu nhiên thay cho việc kiểm tra bắt buộc hiện nay; yêu cầu công dân có kết luận âm tính với SARS-CoV-2 vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Theo kế hoạch trước đó, chính phủ Séc sẽ mở cửa biên giới từ 13/6, Phó thủ tướng cho biết việc mở cửa biên giới với Áo sẽ thực hiện đúng kế hoạch trong tháng 6 tới. Điều này có nghĩa là công dân hai quốc gia sẽ không phải thực hiện các xét nghiệm hay cung cấp giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 khi đi qua biên giới hai nước.

Theo thông tin mới nhất do Bộ Ngoại giao Séc công bố hôm nay, quốc gia này và Áo đã thông nhất thỏa thuận cho phép việc di chuyển tự do của người dân giữa hai quốc gia được thực hiện vào trung tuần tháng 6. Các cuộc đàm phán giữa Cộng hòa Séc với Slovakia và Hungary về việc tự do đi lại giữa các nước sẽ tiếp tục được thực hiện nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Ngoài ra, từ ngày 25/5 học sinh tiểu học được phép đến trường với điều kiện các lớp phải có dưới 15 học sinh đồng thời đảm bảo yêu cầu về y tế và giãn cách xã hội. Với các cấp học khác được khuyến khích học từ xa, việc đăng kí đến trường sẽ được thực hiện vào sáng thứ hai hàng tuần tuy nhiên không bắt buộc.

Việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn là quy định bắt buộc cho đến ngày 25/5. Sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp, Bộ Y tế sẽ công bố quy định mới bao gồm cả việc đeo khẩu trang trên trang web của mình. Đối với những trẻ dưới hai tuổi, những trẻ ở trường mẫu giáo không cần đeo khẩu trang nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1,5m./.