Serbia lần đầu tiên tập trận chung với NATO

Thứ Tư, 07:29, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Serbia xác nhận, cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.


Bộ Quốc phòng Serbia cho biết, cuộc tập trận mang tên “NATO-Serbia, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO, với sự tham gia của khoảng 600 binh sĩ.

Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận này được tổ chức tại trung tâm huấn luyện quân sự nằm gần thành phố Bujanovac, miền Nam Serbia và sẽ kéo dài đến ngày 23/5. Đây cũng là cuộc tập trận quân sự đầu tiên được tiến hành trực tiếp trên lãnh thổ Serbia, với sự tham gia của NATO.

serbia lan dau tien tap tran chung voi nato hinh anh 1
Cuộc tập trận “NATO-Serbia với sự tham gia của khoảng 600 binh sĩ - Ảnh: jfcnaples.nato.int

Cuộc tập trận “NATO-Serbia” không chỉ tập trung vào huấn luyện chiến thuật cơ bản, còn bao gồm các hoạt động phối hợp giữa các đơn vị, trao đổi kinh nghiệm chỉ huy và thực hành các kịch bản ứng phó chung.

Các bên tham gia sẽ rèn luyện khả năng tương tác giữa lực lượng Serbia với quân đội các nước thành viên NATO, góp phần nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng và hiểu biết lẫn nhau.

Bộ Quốc phòng Serbia khẳng định, đây là bước đi cần thiết để tăng cường năng lực huấn luyện chung, đồng thời giúp củng cố hòa bình và ổn định khu vực Balkan trong bối cảnh khu vực này vẫn tồn tại những điểm nóng tiềm ẩn.

Quan chức NATO cho biết, đây là một hoạt động huấn luyện quan trọng, do Serbia đăng cai và được tiến hành trên cơ sở tôn trọng chính sách trung lập quân sự của Belgrade, đồng thời nhấn mạnh, chương trình Đối tác vì hòa bình là nền tảng pháp lý để hai bên hợp tác, không ảnh hưởng đến lập trường trung lập của Serbia.

Serbia đã tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình từ năm 2006. Trong thời gian đó, Belgrade thường xuyên cử quân nhân tham gia các cuộc tập trận chung với các nước thành viên NATO.

Theo giới phân tích, việc Serbia lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc tập trận “NATO-Serbia” đánh dấu bước tiến quan trọng, trong quan hệ hợp tác giữa Belgrade và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương. Điều này cũng cho thấy, sự chủ động của Serbia trong việc nâng cao năng lực quốc phòng-quân sự, đồng thời mở ra triển vọng cho những cuộc tập trận chung với NATO trong tương lai.

serbia_se_tai_ap_dung_che_do_nghia_vu_quan_su_bat_buoc._anh_novinite.com_.jpg

Serbia sẽ tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Tổng thống Aleksandar Vucic mới đây tuyên bố, Serbia sẽ khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm mang lại lợi ích cho toàn xã hội, đồng thời nhấn mạnh, Serbia đang tăng cường năng lực quốc phòng một cách có tính toán, với mục tiêu nâng cao khả năng răn đe và phòng thủ.

Như Hoa/VOV-Praha
VOV.VN - Ngày 23/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết nước này đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga thêm 3 tháng, trong bối cảnh Serbia tiếp tục tìm kiếm một hợp đồng dài hạn trong giai đoạn tới.

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 2/12 cho rằng, những bước tiến của Nga tại các khu vực mà nước này thực hiện chiến dịch đặc quân sự biệt trong thời gian gần đây đang khiến giới lãnh đạo NATO lo ngại.

VOV.VN - Ngày 6/10, trong một bài đăng trên tài khoản cá nhân, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định nước này sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy của Liên minh Châu Âu.

