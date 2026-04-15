Sinlaku suy yếu thành bão cấp mạnh, di chuyển ra xa Philippines

Trong bản tin mới nhất, Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết Sinlaku được phát hiện lần cuối cách 2.550 km về phía đông của miền Trung Luzon, với sức gió duy trì tối đa 175 km/giờ và gió giật lên đến 215 km/giờ. Chuyên gia khí tượng cho biết cơn bão nhiệt đới bên ngoài Vùng theo dõi của Philippines ( PAR) đã suy yếu thành bão cấp mạnh. Cơn bão không còn được dự đoán sẽ đi vào khu vực theo dõi của Philippines hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của đất nước.

Cảnh báo tình trạng nắng nóng nguy hiểm tại một số khu vực của Philippines.

Tuy nhiên Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tại một số khu vực của đất nước. Theo đó, chỉ số nhiệt có thể đạt tới 38°C ở Metro Manila, trong khi thành phố Cotabato được dự báo sẽ đạt mức nguy hiểm 45°C.

Mức cảnh báo thận trọng (33 đến 41°C) có nghĩa là có khả năng bị say nắng và nguy cơ chuột rút hoặc kiệt sức do nóng, trong khi mức nguy hiểm (42 đến 51°C) có nghĩa là nguy cơ cao bị kiệt sức do nóng hoặc say nắng nếu tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo người dân nên tránh nắng nóng giữa trưa, nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy mặc quần áo thoáng mát, sử dụng kem chống nắng và uống đủ nước.